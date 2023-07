Morre João Donato, cantor e músico, aos 88 anos no Rio de Janeiro

O músico, cantor, arranjador e compositor João Donato morreu na madrugada desta segunda-feira, 17, aos 88 anos, no Rio de Janeiro. Ele já vinha acumulando problemas de saúde ao longo dos anos e, recentemente, teve uma infecção nos pulmões.

"Hoje o céu dos compositores amanheceu mais feliz: João Donato foi para lá tocar suas lindas melodias. Agora, sua alegria e seus acordes permanece eternos por todo o universo", afirma nota publicada nas redes sociais. O velório acontecerá no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, em horário a ser confirmado.

Nascido em 17 de agosto de 1934 em Rio Branco, no Acre, João Donato se mudou para o Rio de Janeiro ainda na infância e, na cidade, se desenvolveu no cenário musical. Multi-instrumentista, ele começou a carreira artística ainda nos anos 1950 e seguiu produzindo até 2022, ano do lançamento de "Serotonina", álbum mais recente.

Próximo de diversos nomes da bossa nova, como João Gilberto e Tom Jobim, João Donato passeou entre gêneros diversos, aproximando a própria bossa de ritmos brasileiros e de fora, como samba, jazz e ritmos latinos.

João Donato: trajetória artística

Entre os anos 1950 e 1980, lançou mais de uma dezena de discos, mas só retornou à produção de álbuns em 1996. A estreia oficial foi com "Chá Dançante" (1956). Nos anos 1960, foram várias produções, entre elas "Muito à Vontade" (1962), "Sambou, Sambou" (1963) e "A Bossa Muito Moderna de Donato e Seu Trio" (1963).

Nos anos 1970, um dos marcos da discografia do artista é "A Bad Donato" (1970), produzido e lançado nos Estados Unidos, onde morou. A obra mescla MPB, samba, soul, jazz, rock e referências caribenhas.

Ao longo dos anos 2000, produziu série de álbuns em parcerias com nomes como Emílio Santiago, Marcos Valle, Carlos Lyra e Roberto Menescal, entre outros. O mais recente trabalho em conjunto foi "Síntese do Lance" (2021), com Jards Macalé.

Além de obras inteiras feitas em conjunto, João Donato também construiu músicas em parceria. Uma delas foi "Lua Dourada", com o cearense Fausto Nilo, do álbum "Bluchanga" (2017). Em Fortaleza, o artista foi uma das atrações do Festival Vida&Arte, promovido pelo O POVO, em 2018.

"Sambolero" (2008) venceu o Grammy Latino em 2010 na categoria "Melhor álbum de Latin Jazz". "Donato Elétrico" (2016) também foi indicado à premiação.