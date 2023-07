Férias em Fortaleza: saiba quais linhas de ônibus passam pelos pontos turísticos da Cidade

Com a chegada do mês de julho, fortalezenses e turistas que escolhem a Cidade para passar as férias se deslocam para os principais pontos da Capital. Uma das formas de chegar nos destinos é de ônibus, a partir de linhas que passam por um ou mais cartões postais de Fortaleza.

Na manhã dessa quinta-feira, 6, O POVO utilizou algumas das principais linhas e realizou um trajeto que percorre alguns dos locais mais conhecidos da Cidade.

Partindo do Terminal do Papicu em direção à tão conhecida Beira Mar, a reportagem embarcou na linha 092 - Antônio Bezerra/Papicu/Praia de Iracema. Para ir até a famosa Feirinha da Beira Mar, descemos na avenida da Abolição, 2456. Para chegar na Feira basta dobrar à esquerda na rua Visconde de Mauá e seguir reto.



No sentido contrário, a rota do ônibus saindo do Terminal Antônio Bezerra passa pela avenida Leste Oeste, seguindo pela Praia da Leste, pela Biblioteca Pública do Ceará e pelo Centro Cultural Dragão do Mar. A avenida Monsenhor Tabosa, o Mercado dos Peixes e as proximidades da Rua Ana Bilhar, conhecida pelos restaurantes, também estão no itinerário.

Além do 092, outras linhas passam pela Praia de Iracema, como 077 - Parangaba/Mucuripe, que parte do Terminal da Parangaba e segue até o bairro Vicente Pinzón, e as linhas 051 e 052, Grande Circular I e II, respectivamente.



Saindo da Beira Mar e seguindo para o Complexo Cultural Estação das Artes Belchior, utilizamos a linha 011 - Circular I, cujo trajeto abrange vários pontos turísticos de Fortaleza. Inicialmente, a rota sai da rua Castro e Silva e faz um giro pela Cidade, passando por bairros como Centro, Benfica, Aldeota, Meireles e Praia de Iracema.



De onde estávamos, na avenida da Abolição, para o Centro de Fortaleza, foi possível passar pelo Centro Cultural Dragão do Mar, pelo Mercado Central, pela Catedral de Fortaleza, pelo Centro de Turismo do Ceará e pela Praça dos Mártires (também conhecida como Passeio Público), antes de chegar no destino final: a Estação das Artes.

O equipamento cultural, centenária Estação Ferroviária João Felipe, passou por recente requalificação e, hoje, abrange a Estação das Artes, a Pinacoteca do Ceará, o Mercado AlimentaCE, o Centro de Design do Ceará e a Praça da Estação.

O local fica a alguns minutos de distância de outros dois pontos turísticos: a Praça do Ferreira e do Theatro José de Alencar.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06.07.2023: Ônibus de Fortaleza para turistas. Crédito: FÁBIO LIMA

Passagens de ônibus



Para ter acesso ao transporte público de Fortaleza é necessário ter cartões de transporte, como o Vale Transporte Avulso, o Bilhete Único ou a Carteirinha de Estudante, pois os veículos utilizam o sistema de autoatendimento.

O preço da passagem inteira é R$ 4,50; já a passagem estudantil custa R$ 1,50. A população pode ter desconto no valor da tarifa durante a Hora Social, em que o preço é reduzido em horários flexíveis: de 9h ‪às 11h e de 14h ‪às 16h, a passagem inteira diminui para R$ 3,90, enquanto a estudantil continua no mesmo valor.



Para quem tem Bilhete Único ou carteira estudantil com créditos, é possível realizar integração e pagar apenas uma passagem no intervalo de duas horas.



Aos domingos — além de outras datas como 13 de abril, 31 de dezembro e 1 de janeiro — a passagem inteira custa R$ 3,90 na Tarifa Social.



Para inserir créditos nos cartões, é utilizado o aplicativo Meu Ônibus Fortaleza. Na plataforma, é possível realizar a recarga on-line, a partir de R$ 5, e o pagamento pode ser feito por cartão de crédito ou Pix.



Para quem não tem os cartões de transporte, é possível adquirir um nos terminais de integração da Cidade e no Sindiônibus, além de shoppings, supermercados e bancas de revista. Os locais também são pontos de recarga dos bilhetes.

Outra maneira é pagar a tarifa por meio de QR Code. As catracas dos ônibus contam com leitores do código na parte inferior, onde o bilhete digital no celular deve ser apresentado. O QR Code pode ser gerado pelo aplicativo Meu Ônibus e só deve ser emitido em até cinco minutos antes de ser utilizado pelo usuário.

O aplicativo está disponível de maneira gratuita para celulares iOS e Android. Porém, a partir da próxima segunda-feira, 10, todas as recargas serão realizadas apenas no aplicativo Libercard.



Trajetos e horários dos ônibus



Além de possibilitar que o usuário faça a recarga on-line, o app Meu Ônibus Fortaleza permite acompanhar, em tempo real, o deslocamento dos ônibus e ter uma previsão de chegada dos veículos.



A partir da localização, o usuário pode ver quanto tempo falta para a linha passar no ponto de ônibus onde está. O serviço ainda conta com a ferramenta Nina, em que é possível realizar denúncias de assédio sexual dentro do transporte público.



Outro aplicativo que também apresenta o horário dos ônibus é o Moovit, em que o usuário pode consultar as rotas das linhas, definir trajetos, ter navegação em tempo real e receber alertas de desvios ou obras, por exemplo.



TopBus+

O TopBus+ é um tipo de transporte coletivo compartilhado que se tornou uma das opções dos fortalezenses e que também pode ser uma alternativa para os turistas.

Criado em 2019, o serviço ofertas viagens compartilhadas sob demanda. A partir do aplicativo, os usuários cadastrados podem solicitar o ônibus, adicionando o local de partida, o destino e quantas pessoas irão embarcar. Seguindo uma rota inicial, o ônibus aceita as viagens dos clientes e realiza um trajeto.

Atualmente, a cobertura do serviço abrange 33 bairros de Fortaleza: Aerolândia, Aeroporto, Aldeota, Amadeu Furtado, Bairro de Fátima, Bairro Ellery, Benfica, Cidade 2000, Cocó, Damas, De Lourdes, Dionisio Torres, Farias Brito, Guararapes, Jardim América, Joaquim Távora, Jóquei Clube, José Bonifácio, Meireles, Monte Castelo, Montese, Papicu, Parangaba, Parquelândia, Praia de Iracema, Praia do Futuro 1, Praia do Futuro 2, Presidente Kennedy, Rodolfo Teófilo, Salinas, São Gerardo, São João do Tauape e Varjota.

FORTALEZA, CEARÁ, BRASIL, 06.07.2023: Ônibus de Fortaleza para turistas. Crédito: FÁBIO LIMA

Pelo aplicativo, é possível acompanhar a viagem e ter informações do motorista, além de realizar o pagamento pelo serviço, que não conta com uma tarifa fixa. O valor da viagem depende do local e do destino do usuário, que poderá conferir o preço ao solicitar a viagem.

A recepcionista Larissa Ribeiro, que costuma utilizar o transporte em algumas ocasiões, aponta que, apesar de não rodar por toda a cidade, o serviço oferece praticidade.

“Eu uso mais os ônibus comuns, mesmo. No TopBus+ eu tenho uma certa dificuldade, porque não é em todo local que ele passa [...] Quando eu estou em uma região em que ele passa, aí eu opto por pegar ele, por ter essa praticidade de ir até o local onde eu desejo chegar. Quando a gente pega o transporte comum, geralmente você desce mais longe de onde você quer ir, você anda mais”, explica.

Os veículos têm capacidade para até 13 pessoas e contam com ar condicionado, wi-fi, cinto de segurança, tomadas, câmera de segurança e porta automática.



De segunda a sábado, o atendimento ocorre de 5h30 à 00h; já nos domingos, de 6h às 23h.

Entrei na História

Boa parte dos trajetos dos ônibus passa por diversos dos pontos turísticos da Cidade, principalmente as linhas que cruzam o Centro. Entre os horários das 10 e 11 horas da manhã, o fluxo de pessoas nos transportes e nos terminais é consideravelmente baixo e os percursos demoram menos para serem feitos, já que não há tanto trânsito.

Diariamente, utilizo os aplicativos Meu Ônibus Fortaleza e Moovit para acompanhar a localização e a previsão de chegada dos ônibus. Outros estados do Brasil contam com aplicativos com a mesma premissa e acredito que o Meu Ônibus Fortaleza cumpre com o que promete.

Com uma interface simples, a plataforma consegue mostrar todas as paradas de uma rota e informar a previsão de chegada das linhas, apesar de, às vezes, essa ferramenta não ser tão precisa assim.

O Moovit também conta com essas opções e, em alguns momentos, também não é tão exato quanto aos horários dos ônibus, mas se destaca ao oferecer a opção de navegação em tempo real e auxiliar o usuário indicando os caminhos.

O TopBus+ é um serviço que ainda não tinha testado, mas já conhecia porque há um certo número de carros rodando a cidade.

Apesar de ser um transporte compartilhado e a tarifa ser mais cara, se comparada aos ônibus comuns, o serviço faz sentido para aqueles que buscam conforto e praticidade ao sair de casa e chegar até o local de destino.

O aplicativo do TopBus+, canal em que quase todo o processo é feito, também é simples de ser utilizado e acredito que não causaria confusão aos turistas, principalmente aqueles de fora do Brasil.

No geral, andar por Fortaleza utilizando o transporte público coletivo é uma das melhores formas de conhecer, de fato, a Capital. (Taynara Lima)