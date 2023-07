Tratando câncer, Simony revela decepção com série do Balão Mágico

Cantora Simony comentou nas redes sociais sobre depoimentos de pessoas no documentário que narra história do Balão Mágico

O documentário sobre A Turma do Balão Mágico foi lançado nesta quarta-feira, 12, mas o conteúdo não agradou todo mundo. A cantora Simony, que ficou na banda por anos, revelou estar decepcionada com alguns comentários.

"A Superfantástica História do Balão Mágico" teve a participação de vários convidados que fizeram parte do grupo, mas algumas revelações não foram tão positivas para a artista, que está tratando um câncer.

Em seu perfil no Instagram, Simony relatou que foi blindada por familiares de diversos comentários e bastidores negativos para que ela não fosse atingida com as informações, já que só tinha cinco anos quando entrou para o grupo.

"Prometo que darei meu parecer sobre o documentário, confesso que muitas falas me decepcionaram, que pessoas foram escrotas. Depoimentos de pessoas que nunca conviveram comigo. Esse diretor que até então eu tinha o maior carinho, porque minha mãe me blindou das coisas horríveis que ele nos fez", escreveu.

Apesar da situação ter sido exposta, Simony não comentou sobre qual o momento exato da produção que a deixou chateada e revoltada. O documentário já está disponível no Star+.

