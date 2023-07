10 anos da morte do ator Cory Monteith: Relembre a trajetória do galã

A morte do ator Cory Monteith, famoso por seu papel em Glee, completa 10 anos nesta quinta-feira, 13. O corpo do ator foi encontrado em um hotel, em Vancouver, e a perícia apontou que a causa da morte foi uma overdose. Cory tinha 31 anos e até hoje é conhecido pelo papel de Finn Hudson, na série Glee.

Em entrevista ao portal americano Newsweek, Justin Neill, amigo de Cory, disse que acha a morte do ator “confusa”. "Eu me lembro completamente daquela noite em que recebi a ligação. Quão confuso e rápido tudo estava acontecendo”, disse.

A atriz Lea Michele, que era namorada e colega de elenco de Cory em Glee, fez uma homenagem para ele em uma publicação no Instagram.

“Parece que foi ontem que você estava aqui e, no entanto, há um milhão de anos ao mesmo tempo. Guardo todas as nossas memórias no meu coração onde elas ficarão seguras e nunca esquecidas”, escreveu ela.

Lea afirmou, em entrevista à revista britânica Glamour, quase um ano depois da morte de Cory, que os dois “falavam sobre ter filhos e como seriam quando ficassem mais velhos”.

Morte do ator Cory Monteith tem a mesma data da morte de Naya Rivera



Em 13 de julho de 2020, o corpo da atriz Naya Rivera, que também foi colega de elenco de Cory em Glee, foi encontrado sem vida em um lago, depois de passar cinco dias desaparecida.

A atriz tinha 33 anos e desapareceu após sair para passear de barco com o filho, Josey, que tinha quatro anos na época.



Morte de Cory Monteith: Relembre a carreira do ator



Cory Allan Michael Monteith nasceu no dia 11 de maio de 1982, em Calgary, Canadá. Ele deixou a escola aos 16 anos para se dedicar à atuação.

Seus primeiros papéis foram participações em Killer Bash (2005) e Premonição 3 (2006). Cory começou a se destacar na série de ficção científica Kyle XY (2006).

O ator é mais conhecido pelo papel do quarterback Finn Hudson na série Glee, lançada em 2009. Além de jogar futebol, o personagem participava do coral da escola. O papel rendeu a ele o prêmio de Melhor Ator em Série de Comédia no Screen Actors Guild Award, o prêmio do sindicato de atores.

No mesmo ano, ele começou a namorar a atriz Lea Michele, que também era seu par romântico em Glee. Os dois ainda namoravam quando Cory morreu, em 2013.



Morte do ator Cory Monteith: Abuso de substâncias

Em 2011, o ator falou abertamente sobre sua luta contra a dependência química. Ele começou a usar drogas com 13 anos e foi internado pela primeira vez em 2019, após intervenção da mãe e dos amigos.

Cory passou quase um mês em uma clínica de recuperação em 2013, pouco tempo antes de sua morte.

De acordo com o documentário The Price of Glee (2023),o cabeleireiro do elenco, Dugg Kirkpatrick, insinua que um membro do elenco teria incentivado-o a consumir bebidas alcoólicas apenas algumas semanas antes de sua morte.