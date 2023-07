5 filmes baseados em quadrinhos para fãs de super-heróis

Dave é um adolescente vítima de bullying e apaixonado por quadrinhos. Inspirado nas histórias, ele decide virar o super-herói Kick Ass e mudar de vida. Certo dia, enquanto estava fantasiado, vê um homem levando uma surra e decide defendê-lo. Com isso, o vídeo dele enfrentando os bandidos viraliza na internet e assim seu herói se torna um fenômeno. O problema é que a aparição deste novo super-herói chama a atenção não só de pessoas boas, mas também de agentes do crime, os quais ele precisa enfrentar se quiser sobreviver.

Onde assistir: Lionsgate+.

Homem-Aranha no Aranhaverso (Imagem: Reprodução Digital | Sony Pictures)

2. Homem-Aranha no Aranhaverso

Miles Morales é um adolescente negro do Brooklyn que se torna o Homem-Aranha inspirado no legado do já falecido Peter Parker. Certo dia, quando ele visita o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, é surpreendido pela presença do próprio Peter, vestindo um traje de herói parecido com uma aranha por baixo de um casaco. A surpresa se torna ainda maior quando Miles descobre que este personagem veio de uma dimensão paralela, assim como várias outras versões do Homem-Aranha.

Onde assistir: Disney+.