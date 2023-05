Após os roteiristas, atores de Hollywood podem entrar em greve

Nesta quinta-feira, 18, o conselho do sindicato de atores de Hollywood pediu aos membros que dessem aos negociadores o poder de convocar uma greve, medida que reforçaria a pressão feita pelos roteiristas aos grandes estúdios.

Assim como os roteiristas, os atores pedem por melhores salários, melhorias nos ganhos relacionados aos streamings e proteção contra a Inteligência Artificial (IA). O SAG-Aftra (Sindicato dos Atores) votou em favor de pedir para que seus 160 mil membros autorizem a greve. Caso autorizada, as produções cinematográficas em curso serão certamente afetadas.

"Ganhar a vida como artista profissional tornou-se cada vez mais difícil, com a inflação e o ecossistema de streaming reduzindo a compensação", disse o SAG-Aftra em comunicado em seu site.

Cerca de 11.500 membros do sindicato Writers Guild of America entraram em greve no dia 2 de maio. A decisão aconteceu depois que o sindicato não conseguiu chegar a um acordo com a Walt Disney, a Netflix e outras empresas de mídia, por salários mais altos e salvaguardas em torno do uso de inteligência artificial na era do streaming de TV.

As negociações entre o SAG-Aftra e os estúdios estão marcadas para começar em 7 de junho. O atual contrato de trabalho dos atores termina em 30 de junho.

