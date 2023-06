Evanescence anuncia shows no Brasil em outubro; confira datas

A banda Evanescence virá ao Brasil para quatro shows no mês de outubro. O anúncio da turnê na América Latina foi divulgado na tarde desta segunda-feira, 12, no site oficial da banda estadunidense.

Conhecido por diversos sucessos do metal alternativo dos anos 2000, como “Bring Me to Life”, “Going Under”, “My Immortal”, o grupo estadunidense fará shows nas cidades de Curitiba, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Olinda.

A primeira apresentação do Evanescence no Brasil em 2023 será no dia 19 de outubro em Curitiba, na casa de shows Live Curitiba. No dia 23, a banda se apresentará no Qualistage, no Rio de Janeiro.

Já no dia 25 de outubro, o grupo de metal toca no Arena Hall, em Belo Horizonte. Encerrando a passagem no Brasil, no dia 28 a banda desembarca em Olinda, em Pernambuco, para show no Classic Hall.

Os ingressos para os shows do Evanescence no Brasil estarão à venda a partir desta sexta-feira, 16 de junho, no site da Eventim. Além do Brasil, a banda irá se apresentar no México, com três shows no país, e na Argentina.

Evanescence no Brasil: cidades e datas dos shows

Curitiba

Quando: 19 de outubro

Onde: Live Curitiba

Rio de Janeiro

Quando: 23 de outubro

Onde: Qualistage

Belo Horizonte

Quando: 25 de outubro

Onde: Arena Hall

Olinda

Quando: 28 de outubro

Onde: Classic Hall

Evanescence no Brasil

Vendas : a partir de sexta-feira, 16, no Eventim



: a partir de sexta-feira, 16, no Eventim Mais informações: no site do Evanescence



