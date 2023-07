David Guetta fará show no Brasil em setembro; saiba mais

O DJ David Guetta retorna ao Brasil para show único no mês de setembro. A informação foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 13, pelo jornalista de entretenimento José Norberto Flesch.

De acordo com o colunista, o DJ irá se apresentar em Manaus durante a primeira edição do festival “#SouManaus Passo a Paço 2023”. O evento na capital do Amazonas irá ocorrer entre os dias 5 e 7 de setembro. Detalhes sobre a data do show de David Guetta não foram divulgados.

No mesmo festival, nomes como Zeca Pagodinho, Zé Felipe, Kevin O Chris, Léo Magalhães e Humberto Gessinger também foram confirmados.

Marina Sena, que fará show em Fortaleza durante o Festival Zepelim em agosto, também irá se apresentar em Manaus. A cantora é atração confirmada na programação do dia 6 de setembro.

O lançamento oficial do Festival #SouManaus Passo a Paço 2023 será nesta quinta-feira, 13, às 18 horas, no Palácio Rio Negro, localizado no Centro de Manaus. Informações sobre programação completa e detalhes sobre ingressos devem ser divulgados na ocasião.



