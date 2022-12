David Guetta faz homenagem a Pelé em show nostálgico no Ceará

Com uma performance animada e emocionante, David Guetta inicia a apresentação com "Titanium" e finaliza com "I'm Good"

Nesta quinta-feira, 29, David Guetta apresentou no Marina Park Hotel, em Fortaleza, os maiores sucessos de sua carreira. A apresentação, que iniciou às 2 horas da madrugada e teve fim às 3h40min, contou com hits como “Titanium”, “Play Hard”, “Without You”, “She Wolf”, “Club Can’t Handle Me”, além de remixes de canções como “Unholy”, de Sam Smith, e “Feeling Good”, de Michael Bublé.

Os portões do local abriram às 21 horas e recebeu artistas como JP Gonzalez, Pedro Garcia e Romeu Blanco. Após David Guetta, o cantor Papatinho e a dupla brasileira de música eletrônica JetLag seguraram o ânimo até o amanhecer.

Com 75 toneladas de equipamentos de som e iluminação, a estrutura foi a mesma utilizada no Tomorrowland, maior festival de música eletrônica do mundo. O palco de 60 metros de comprimento e 18 metros de altura proporcionou uma experiência diferenciada ao público, além de contar com lasers e ações de pirotecnia.

“A música eletrônica em Fortaleza tem crescido bastante. Acredito que o fato do David Guetta estar tocando aqui hoje é muito importante. Além da admiração das pessoas que amam esse estilo, é uma ocasião que vai abrir ainda muitas portas para outros artistas do ramo”, comenta o estudante Yan Silveira, 21, fã do artista desde pequeno.

Alegria de estar de volta

David Guetta homenageia Pelé no show em Fortaleza (Foto: Reprodução/show )



O DJ se manteve animado durante todo o show, convidando o público a cantar, dançar, e acender as lanternas dos celulares. O francês já havia tocado na cidade outras três vezes, nos anos de 2012, 2014 e 2015. Este ano, David Guetta abriu o show ressaltando a alegria de estar de volta e a saudade que estava sentindo.

“Eu senti muita falta de vocês. Estou tão feliz de estar de volta para um dos meus países preferidos do mundo! Vocês estão prontos?”, disse ele após dar início com um dos maiores sucessos da carreira, “Titanium”, gravada em 2011 com participação da cantora Sia.

“Eu sou fã do David Guetta desde o outro show dele, de 2012. Fiquei em casa chorando porque não pude ir para o show com os meus pais. Mas, hoje, é minha vez de prestigiá-lo. Cheguei cedo por aqui e achei tudo tranquilo e organizado. É uma oportunidade única. Ele é o maior”, afirma entusiasmado o estudante Gustavo Mota, 20.

Homenagem ao Rei do Futebol

Chegando ao fim da apresentação, o DJ homenageou uma das maiores personalidades do futebol brasileiro, Pelé, que faleceu nesta quinta-feira, 29, durante o tratamento do câncer de cólon. No telão, a imagem do jogador se destacou com as datas do nascimento e falecimento, levando emoção ao público.

O artista juntou pessoas de diferentes idades em uma noite que pode ser considerada, principalmente, nostálgica. Gisele Guerra que é professora de matemática e assessora artística, 38, decidiu ir ao evento para acompanhar a filha, mas também para relembrar as canções que mais animaram as comemorações de anos passados.

E foi ao som de “I’m Good” que o francês finalizou a performance e deixou o palco do Marina Park. “Tirem os celulares do bolso e me deixem ver suas luzes no ar. Quero ver 1000 luzes no ar. Quero que sintam o amor, a união. Quero que sejamos um só nesta noite. É por isso que estou aqui, para fazer com que compartilhem o amor. Brasil, vocês conseguem sentir o amor?”, perguntou ele.

