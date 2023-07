Aviões Fantasy 2023: halloween é tema da 7ª edição do evento

Evento do cantor Xand Avião, o Aviões Fantasy 2023 acontece anualmente em Fortaleza; saiba mais detalhes

O Aviões Fantasy 2023 aposta na data comemorativa norte-americana para animar os forrozeiros. O halloween foi escolhido como tema da 7ª edição do evento idealizado pelo cantor Xand Avião.

“As criaturas invadiram Fortaleza para anunciar que no dia 28.10, no estacionamento da Arena Castelão, acontecerá a maior festa à fantasia do Brasil”, anuncia o cantor com vídeo nas redes sociais.

O evento acontece no dia 28 de outubro deste ano, próximo á data em que se comemora o Dia das Bruxas, 31 de outubro. “O objetivo é celebrar os maiores criadores e criaturas de clássicos do cinema, da literatura e nossa cultura folclórica, trazendo uma noite única, inesquecível e cheia de memórias”, descreve o material de divulgação do evento.

Segundo Xand, a principal ideia é “sair do comum”, brincar com referências do cinema. A ideia inclui filmes e autores, como Stephen King, Tim Burton, Alfred Hitchcook e outros.

“A gente pensou na temática de Halloween mas algo que saísse do comum, algo que de fato tem a ver com personagens cinematográficos e algo que explore também a literatura dos gêneros de terror, mas claro sem deixar de mostrar o que vem de dentro do nosso Brasil. Esta é a primeira vez que o Fantasy vai ser feito em outubro e estamos muito felizes e empenhados para trazer uma festa de qualidade para o público presente”, disse Xand.

A pré-venda inicia na segunda-feira, 10 de julho. Informações sobre vendas e valores serão divulgadas em breve.



