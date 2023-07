K-Pop: Encontro de fãs do BTS ocorre em shopping de Fortaleza

Armys de Fortaleza comemoram os 10 anos do do grupo BTS com programação especial

A nova edição do “BTS Day”, evento de fãs do grupo de k-pop em Fortaleza, irá ocorrer no próximo domingo, 27, no shopping Riomar Kennedy.

Na ocasião, o encontro irá oferecer atividades interativas, lojas de itens do grupo sul-coreano, sorteios e distribuição de brindes em um espaço decorado com o tema do BTS.

O momento terá início às 15 horas, e será realizado no espaço de eventos, no piso L3 do Riomar Kennedy. O público participante também irá assistir uma apresentação especial de grupos covers que vão animar o ambiente com os principais sucessos do grupo.

O BTS Day de julho será especial em comemoração aos 10 anos de estreia do BTS. Formado por RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V e Jungkook, o grupo é considerado um dos mais relevantes do k-pop.

Os ingressos para o evento estão disponíveis na plataforma OutGo, com valor de inteira por R$ 35. De acordo com informações dos organizadores, crianças de até 13 anos devem estar acompanhadas pelos pais ou responsáveis legais.

BTS Day Fortaleza

Quando : domingo, 23 de julho, das 15 horas às 20 horas



: domingo, 23 de julho, das 15 horas às 20 horas Onde : espaço de eventos, L3, do Shopping Riomar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy)



: espaço de eventos, L3, do Shopping Riomar Kennedy (av. Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Presidente Kennedy) Quanto : R$ 35



: R$ 35 Ingressos : à venda no site OutGo



: à venda no site OutGo Mais informações: no Instagram do @kpopceara e @geeksyndromeproducoes

