Marina Lima e Fernanda Abreu fazem show juntas no Festival Mada

As cantoras Fernanda Abreu e Marina Lima se encontrarão em Natal (RN) no palco do Festival Música Alimento da Alma (Mada). As artistas farão show juntas - e em edição única no Nordeste - em outubro. O evento será realizado na Arena das Dunas e os ingressos estão no segundo lote, com preços de R$ 110 a R$ 480.

Além da presença das cantoras cariocas, o Mada terá outros shows de artistas de destaque no cenário nacional. Estão confirmados no evento nomes como Matuê, Baco Exu do Blues, Margareth Menezes, Marina Sena, Liniker, Gaby Amarantos, Terno Rei, Getúlio Abelha, TUM e Luedji Luna. O festival ocorrerá nos dias 13 e 14 de outubro.



O show marca o retorno de Fernanda Abreu ao Mada após 20 anos. A cantora apresentou a turnê “Entidade Urbana” na edição de 2003. Desta vez, estará presente na edição comemorativa de 25 anos do festival de música.

Realizado pela primeira vez em 1998, o Festival Mada tem como um dos seus objetivos oferecer programação plural e privilegiar “a música contemporânea e de vanguarda, inserindo o pop, o rap, a MPB e o indie em diversos sotaques, identidades e estilos”. No Mada, os palcos são dispostos lado a lado e há revezamento entre artistas que estão iniciando a carreira e nomes já conhecidos nacionalmente.

Em 2022, o evento voltou a acontecer depois de paralisação pela pandemia. O POVO acompanhou a edição de retomada, que teve no line-up nomes como Marina Sena, BaianaSystem e Emicida. Nesta versão, o gramado da Arena das Dunas estará disponível na íntegra, aumentando a capacidade do público. Ano passado, 25 mil pessoas acompanharam as atrações.

Festival Mada

Quando : 13 e 14 de outubro, às 18 horas



: 13 e 14 de outubro, às 18 horas Onde : Estádio Arena das Dunas (Lagoa nova, Natal - RN)



: Estádio Arena das Dunas (Lagoa nova, Natal - RN) Quanto : Pista - R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia)

Lounge - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia; inteira solidária, com doação de 1kg de alimento não perecível)



: Pista - R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia) Lounge - R$ 280 (inteira) e R$ 140 (meia; inteira solidária, com doação de 1kg de alimento não perecível) Onde comprar: site do Festival



site do Festival Mais informações: @festivalmada no Instagram



