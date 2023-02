Festival Mada 2023 terá Liniker, Margareth Menezes e Luedji Luna

Prevista para ser realizada nos dias 13 e 14 de outubro, a edição comemorativa de 25 anos do Festival Música Alimento da Alma (Mada) terá como algumas de suas atrações as cantoras Margareth Menezes, Liniker e Luedji Luna. O evento acontecerá na Arena das Dunas, em Natal (RN), e os ingressos do primeiro lote estão à venda por valores a partir de R$ 80.

O anúncio das atrações começou a ser feito nesta segunda-feira, 27. Neste ano, a ocupação do gramado da Arena das Dunas será completa, o que aumentará a capacidade de circulação dos visitantes. Ano passado, apenas a metade do gramado estava disponível. Os setores estão divididos em pista e lounge.

O Festival Mada foi idealizado pelo produtor cultural Jomardo Jonas e estreou em 1998. O evento busca privilegiar a música contemporânea e de vanguarda, misturando na programação o pop, rap, a MPB e o indie em diferentes regiões. Em 2022, O POVO acompanhou a edição de retomada do festival, que teve no line-up nomes como Marina Sena, BaianaSystem e Emicida.



Festival Mada

Quando: 13 e 14 de outubro, a partir das 18 horas

Onde: Estádio Arena das Dunas (Lagoa nova, Natal - RN)

Quanto: Pista - R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia)

Lounge - R$ 220 (inteira) e R$ 110 (meia; inteira solidária, com doação de 1kg de alimento não perecível)

Onde comprar: no site do Festival



