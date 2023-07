Cinema do Dragão realiza mostra do diretor Ousmane Sembène em julho

Considerado um dos principais realizadores do cinema africano, o diretor senegalês Ousmane Sembène ganhará mostra especial no Cinema do Dragão

O Cinema do Dragão realiza em julho a mostra "O Cinema de Ousmane Sembène", uma ação em tributo ao centenário do realizador senegalês que é considerado um dos principais nomes do cinema africano. As exibições irão ocorrer entre os dias 14 e 19 de julho e serão gratuitas. Detalhes da programação serão divulgados em breve.

Leia também | Confira matérias e críticas sobre audiovisual na coluna Cinema&Séries, com João Gabriel Tréz

No total, a mostra contará com sete filmes dirigidos pelo cineasta. Haverá sessões comentadas e, ainda, uma masterclass com a curadora Janaína Oliveira, pesquisadora de cinemas negros, professora e fundadora do Fórum Itinerante de Cinema Negro (Ficine).

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ousmane Sembène nasceu em 1º de janeiro de 1923 e morreu em 9 de junho de 2007. Na filmografia do diretor, estão obras como o curta "O Carroceiro" (1963) e o longa-metragem "A negra de..." (1966).

A mostra vem a Fortaleza após a primeira edição ter sido realizada em junho, na cidade de Belo Horizonte, pela Fundação Clóvis Salgado/Palácio das Artes, através da Gerência de Cinema do Cine Humberto Mauro.

O Cinema de Ousmane Sembène

Quando: 14 a 19 de julho

14 a 19 de julho Onde: Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema)

Cinema do Dragão (rua Dragão do Mar, 81, Praia de Iracema) Mais informações: em breve no @cinemadodragao

Leia Mais 51º Festival de Cinema de Gramado seleciona filmes cearenses

Pinacoteca do Ceará abre exposição sobre Chico da Silva em julho

Zé Celso: confira entrevista exclusiva com o diretor ao O POVO

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui