Parque temático de dinossauros será construído em Caucaia

Ceará ganhará novo espaço de lazer voltado ao tema jurássico. Um novo parque temático de dinossauros será construído no município de Caucaia por grupo de empresários italianos. O espaço será instalado ao lado do Alchymist Lagoa Encantada na praia do Cumbuco.

Ao todo serão 10 hectares de estrutura e o parque contará com sistema de sonorização que irá reproduzir os sons dos animais, sistema de efeito de luz e um planetário que irá trazer a experiência didática da astronomia.

O espaço terá 80 exemplares de dinossauros, incluindo réplica rara do Argentinosaurus, animal com 15 metros de altura comparado a um prédio de cinco andares.

O investimento no empreendimento é de R$ 12 milhões e serão gerados 180 empregos diretos e indiretos.

Confira mapa previsto para parque temático de dinossauros:

Mapa previsto para o parque temático de dinossauros Crédito: Divulgação

