Coca-Cola e Jack Daniel’s? Marcas lançam refrigerante de whisky

A noite do último sábado, 1º, em São Paulo foi marcada pelo evento que reuniu nomes da música nacional em uma apresentação exclusiva do mais novo coquetel pronto para beber. Uma união entre a Coca-Cola, marca líder em refrigerantes, e Jack Daniel’s, um dos principais nomes de whisky no mundo, o Jack&Coke foi lançado oficialmente no Brasil e chega nesta semana nas prateleiras de todo o país.

Com teor alcoólico de 5%, a bebida pronta para beber vem com a proposta de oferecer praticidade ao consumidor, com o sabor equilibrado do refrigerante com o whisky produzido nos Estados Unidos.

“O Jack&Coke é um drink refrescante, ele funciona super bem no verão e, principalmente, em lugares quentes como Fortaleza. Então, pra quem não está habituado a consumir whisky, esse pode ser um produto para iniciar e acostumar o paladar, para depois provar um outro tipo de whisky”, afirma Eduardo Ambrósio, diretor geral da Brown-Forman Brasil, multinacional detentora da empresa de whisky.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mariana Branco, Eduardo Ambrósio e Roberta Valença, porta-vozes da Coca-Cola e Jack Daniel's, durante lançamento da bebida Jack&Coke no Brasil Crédito: andre ligeiro/Divulgação

Porta-voz do Jack Daniel’s, Eduardo conta que a parceria entre as duas marcas de bebida foi feita a nível global, sendo o Brasil o segundo país da América Latina a receber o lançamento do coquetel. “O Jack&Coke é a mesma Coca-Cola e Jack Daniel’s que é vendida nos mercados. Uma mistura fácil que irá agradar todos os paladares”.

Com whisky importado da única fábrica da Jack Daniel’s no mundo, localizada no estado do Tennessee, nos Estados Unidos, a bebida alcóolica pronta para beber também conta com exclusividade da produção do coquetel para o Brasil.

LEIA TAMBÉM Amazon anuncia evento de promoções para assinantes; saiba quando

“O drink é produzido pela nossa engarrafadora Andina, instalada em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. A fábrica foi construída especialmente para isso, pois a fórmula secreta do refrigerante não pode ser produzida em outro lugar que não seja dentro de uma fábrica da Coca-Cola”, detalha Roberta Valença, gerente-geral regional de Alcoólicos ARTD e Parcerias Brasil & Cone Sul da The Coca-Cola Company.

Roberta também afirma que o Ceará irá receber o novo drink positivamente e relembra a importância do Estado para a empresa, ao citar a engarrafadora Solar, localizada no município de Maracanaú.

“É preciso provar para entender, é um drink feito para a praia, para o verão, para ter mais refrescância durante o dia. Quando você ver e provar o Jack&Coke vai entender claramente o que é um coquetel pronto para beber, que não é preciso misturar as bebidas. Nosso produto será uma referência na categoria”, conta.

Tropkillaz durante lançamento da bebida Jack&Coke no Brasil Crédito: Cadu Andrade/Divulgação

Coca-Cola e Jack Daniel’s: mais que uma mistura de bebidas

No evento que reuniu influenciadores, personalidades das mais diversas áreas, “tuiteiros” e “tiktokers”, a festa de lançamento do Jack&Coke ocorreu na noite do último sábado, 1º, na Central 1926, localizada no centro de São Paulo.

Antiga estação de distribuição de energia elétrica na região, o espaço conta com três ambientes que foram ocupados pelos inúmeros convidados que aproveitaram a noite de festa ao som de artistas nacionais e aproveitaram para aprovar o novo coquetel.

Nomes como Marcelo D2, Jup do Bairro, Pathy de Jesus, FBC, além de Tropkillaz, Ceú, Nuts, Kenya20HZ, Brime e Peroli animaram o local até a noite virar.

CONFIRA Filme cearense premiado terá sessão única no Cineteatro São Luiz

“O que estamos tendo nesse evento é o que a gente irá trazer como proposta de marca e a combinação dos dois produtos. É a inclusividade e positividade da Coca-Cola e a autenticidade do Jack Daniel’s”, descreve Mariana Branco, líder de ARTD da Coca-Cola para América Latina.

FBC durante lançamento da bebida Jack&Coke no Brasil Crédito: Cadu Andrade/Divulgação

Produto pensado para integrar a categoria ARTD, que são as bebidas alcoólicas prontas para beber, o Jack&Coke é “o balanço perfeito entre as duas bebidas, é o ‘match perfeito'. Não é sobre o whisky ou a Coca, mas a harmonia dos dois’”. Mariana também descreve o produto como uma “combinação de duas fórmulas poderosas”, assim como a união dos artistas que se apresentaram no evento, resultando em uma experiência única.

Jornalista viajou a São Paulo a convite da Coca-Cola

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui