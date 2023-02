Coca-Cola Phone: empresa de refrigerantes pode lançar smartphone

Não é de se esperar que alguém pense na Samsung ao imaginar uma empresa de refrigerantes, de mesmo modo que é pouco provável alguém mencionar a Coca-Cola ao listar marcas de smartphones. Não mais: se uma série de rumores estiverem certos, o "Coca-Cola Phone" pode estar perto do lançamento.

A especulação começou no fim de janeiro, quando a imagem da traseira de um smartphone com a cor vermelha e o logotipo da empresa vazou na mídia especializada. A foto veio sem muitos detalhes, e a fabricante responsável pela produção do aparelho seguia um mistério.

Alguns dias depois, a Realme, marca de celulares que opera em todo o mundo, apesar de ter pouca presença no Brasil, deixou os rumores com todo o gás - com o perdão do trocadilho. Um executivo da Realme publicou uma foto de um dos modelos da empresa, com uma lata do refrigerante refletida na traseira.

O perfil da fabricante no Twitter, por sua vez, postou imagem com a silhueta de um celular imerso em um líquido borbulhante que lembra a Coca-Cola. A empresa anunciou ter uma novidade "borbulhante" para lançar em breve.





Com alguma investigação, a imprensa de Tecnologia descobriu que, provavelmente, o aparelho será uma versão especial do Realme 10 Pro. A imagem vazada tem a mesma aparência, na traseira, de ambos os smartphones, que foram anunciados em novembro de 2022.

Informações detalhadas sobre o aparelho, no entanto, seguem sem confirmação. O próprio nome "Coca-Cola Phone" não é uma certeza, e tampouco é sabido se o celular terá funções especiais em relação ao modelo regular do Realme 10 Pro, ou se as mudanças serão apenas visuais.

