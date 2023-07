Cinema a R$ 10: shopping de Fortaleza faz promoção em ingressos

O Via Sul Shopping, em Fortaleza, realizará promoção no preço dos ingressos para o cinema durante o mês de julho com entradas a partir de R$ 10

Durante todas as quartas-feiras de julho, o Via Sul Shopping, em Fortaleza, realizará promoção no preço dos ingressos para o cinema. As entradas estarão disponíveis a partir de R$ 10 para todos os públicos. Os valores promocionais serão mantidos por tempo limitado e a ação está sujeita à disponibilidade de lugares nas sessões.

Os ingressos promocionais da rede Centerplex incluem somente exibições de filmes em 2D por R$ 10 e na sala Mega por R$ 12. Os horários das sessões estão disponíveis no site do shopping e no site Ingresso.com. Os clientes poderão assistir às obras do catálogo do mês de julho, com filmes de ação, aventura, comédia, romance, animação e outros gêneros.

Sobre o assunto Inversos Musicais: projeto cultural estreia com lançamento de livro

Missão: Impossível 7 tem sessões antecipadas em cinemas do Brasil

Crítica: Indiana Jones acena à nostalgia com essência aventureira em novo filme

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A promoção é válida apenas em julho, conhecido como o mês das férias. Será possível assistir a filmes como "Indiana Jones e a Relíquia do Destino", "Transformers: O Despertar das Feras", "The Flash", "A Pequena Sereia", "Os Aventureiros: A Origem", "Homem-Aranha: Através do Aranhaverso", "Elementos", "Missão: Impossível 7 - Acerto de Contas (Parte Um)" e outras produções.

Promoção Super Quarta

Quando: durante todas as quartas-feiras de julho

Onde: Cinema do Via Sul Shopping (Av. Washington Soares, 4335 - Lagoa Sapiranga (Coité))

Quanto: R$ 10 (sessões 2D em salas normais) e R$ 12 (sessões na sala Mega)

Mais informações: @viasulshopping no Instagram e site do Via Sul



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui