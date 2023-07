Inversos Musicais: projeto cultural estreia com lançamento de livro

O projeto cultural itinerante Inversos Musicais será inaugurado com lançamento do livro "A Carne da Cidade", de Marcus Dias

Com o objetivo de oferecer ao público apresentações musicais, poéticas e performances artísticas de diversas áreas culturais, o projeto “Inversos Musicais e Afins” será inaugurado nesta quarta-feira, 5, em Fortaleza. A estreia da iniciativa será marcada pelo lançamento do livro “A Carne da Cidade”, de Marcus Dias, às 20 horas.

O projeto é itinerante e, em sua primeira etapa, será realizado às quartas-feiras no Abaeté Boteco. A ação tem curadoria e direção musical do cantor, compositor e produtor Isaac Cândido e do multi-instrumentista e arranjador Lu D’Sosa. A ideia é criar “um novo canal de visibilidade para as artes cearenses e brasileiras”.

Assim, um dos objetivos do “Inversos Musicais” é movimentar cadeias produtivas que geram trabalho e renda. Na primeira noite do evento, haverá sessão de autógrafos com o escritor Marcus Dias e apresentação musical com banda formada por Lu D’ Sosa, Glauber Azevedo e Ricardo Pontes.

Haverá também participações especiais. Estarão no lançamento Ângela Serpa, Aluísio Martins, Ciribáh Soares, Marta Pinheiro, Sara Síntique, Íris Cavalcante, Edinho Vilas Boas, Isaac Cândido, Bel Girão, Dawlton Moura, Serrão de Castro, Gylmar Chaves, Theresa Rachel, Ricardo Guilherme, Masôr Costa, Ethel de Paula, Vannick Belchior, Romeu Duarte e Edmar Gonçalves.

A programação do projeto seguirá nas próximas semanas. No dia 12, o grupo de forró Cascabulho fará o show “Fogo na Pele”. Na semana seguinte, no dia 19, haverá show com Theresa Raquel e Luíz José, além das performances “Antes de Nascerem as Plumas”, de Vitória Andrade, e “Quando Fui Oráculo”, de Carla Correia e Luana Beatriz.

A poeta Alana Gadelha e TMD (poesia e arte de rua) encerram a programação do dia.

Projeto Inversos Musicais

Quando: estreia nesta quarta-feira, 5, às 20 horas; programação segue nas quartas-feiras de julho

Onde: Abaeté Boteco (R. Barão de Aracati, 2899 - Joaquim Távora)

Programação

quarta-feira, 5

Show de lançamento do livro “A Carne da Cidade”, com sessão de autógrafos

Banda com Lu D’ Sosa, Glauber Azevedo e Ricardo Pontes

quarta-feira, 12

Show “Fogo na Pele”, do grupo Cascabulho

quarta-feira, 19

Show Theresa Raquel, Luíz José; curadoria literatura; Vitória Andrade com a performance “Antes de nascerem as plumas”; Carla Correia e Luana Beatriz (Performance do livro Quando Fui Oráculo), TMD ( poesia e a arte de rua) e Alana Gadelha (poeta)



