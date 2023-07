Vivi Araújo: quem é a cantora que morreu em acidente de carro

Aos 22 anos de idade, a cantora Vivi Araújo morreu após sofrer um acidente de carro nesta sexta-feira, 30. A informação foi divulgada no perfil oficial da rádio Luiziane FM, na qual ela trabalhava, e pela Polícia Militar (PM).

Morre Vivi Araújo: como aconteceu o acidente de carro?

O carro da cantora sertaneja colidiu no município de Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Com uma carreira promissora, Vivi perdeu o controle ao passar por um quebra-molas, bateu em um viaduto e foi arremessada para fora do carro.

Essa informação foi repassada por testemunhas que se encontravam no local durante o acidente, uma avenida de Cidade Ocidental que dá acesso a BR-040.

Outro detalhe foi compartilhado por um colega de Vivi, que afirmou que a radialista estava voltando de uma apresentação quando bateu contra o viaduto. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, mas Vivi não resistiu.

Acidente de Vivi Araújo em Cidade Ocidental, munícipio de Goiania Crédito: Divulgação

“É com grande tristeza que comunicamos o falecimento em um acidente fatal da nossa querida Vivi Araújo. Que Deus conforte...”, informou a rádio por meio das redes sociais.

Nos comentários da publicação, internautas reclamam das condições das vias mal sinalizadas do trânsito do município da Cidade Ocidental.

“Aquela saída da Ocidental é um perigo, ainda mais com uma lombada ou um remendo malfeito que fizeram na saída. Os carros não sabem se param ou se passam de vez porque não tem sinalização e é escuro”, afirma um usuário.

Morre Vivi Araújo: quem é a cantora?

A menos de duas semanas para o seu aniversário de 23 anos, a cantora Vivi deixa a carreira promissora para trás. A jovem era cantora, compositora e radialista, e apresentava um programa de rádio em Luziânia, no estado de Goiás.

Vivi, apelido do nome de nascimento, Augusta Vitória Teixeira de Araújo, ganhou mais conhecimento nacional após participar do Programa Eliana na SBT.

Com mais de 700 mil seguidores no Instagram, Vivi também era influencer e fazia publis de várias marcas nas suas redes sociais. A artista chegou a publicar mais de 100 vídeos de covers de músicas sertanejas.

No YouTube, seu vídeo mais assistido é o cover de Meu Brilho Sumiu, música de Israel e Rodolfo com parceria de Mari Fernandes. Assista abaixo:



