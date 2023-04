MC Biel Xcamoso morre após grave acidente na Avenida Boa Viagem

Gabriel Farias de Oliveira, mais conhecido como MC Biel Xcamoso, morreu na madrugada desta segunda-feira (10), após um grave acidente de carro na Avenida Boa Viagem.

Biel Xcamoso havia finalizado um show e estava voltando para a sua casa de carro, quando o veículo capotou e acertou a portaria de um prédio na Avenida Boa Viagem.

O artista tinha 24 anos e ficou na cena do Brega Funk recifense. As primeiras informações acerca da morte do cantor foram compartilhadas no Bom Dia PE.

MC Biel Xcamoso: Veja como foi o sinistro envolvendo o cantor nesta segunda-feira, 10

De acordo com informações do Bom Dia Pernambuco, da Rede Globo, o perito Alcides Buarque, da Polícia Científica, detalhou o estado em que MC Biel Xcamoso foi encontrado após o sinistro.

"As avarias no veículo são de intensidade gravíssima. A vítima apresenta politraumatismo, e o rosto estava completamente esfacelado. Ainda não é possível dizer se ele ingeriu bebida alcoólica. Os exames já foram solicitados", pontuou.

Conforme apurou o G1, a perícia destacou que o impacto no corpo foi muito grave, já que o carro tinha sérios danos após o incidente.

MC Biel: Confira a repercussão da morte do cantor

Nas redes sociais, a comoção pela morte de Biel Xcamoso é grande. Inclusive, MC Abalo, outro MC famoso na cena do Brega Funk Recifense, divulgou uma linda mensagem se despedindo do amigo:

"Difícil acreditar que partimos sem nem saber quando, onde e como. Que Deus conforte a família do amigo Biel e que o ponha em um lugar melhor", destacou.

Além disso, o cantor Lekinho Campos afirmou, em publicação no seu Instagram, que o Brega Funk está de luto:

"Vai com Deus irmão. Que ele te guarde num lugar melhor", lamentou.

