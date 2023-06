Cazuza: mãe revela ainda guardar cordão umbilical do cantor

O cantor brasileiro Cazuza completaria 65 anos em 2023, mas uma parte de seu corpo segue preservada pela mãe, Lucinha Araújo, de 86 anos de idade. Em entrevista, a matriarca revelou que recebeu o cordão umblical do filho em uma caixinha, após o nascimento.

“Só não faço exibição porque nem é uma coisa bonita, mas é muito significativa. O médico tirava o umbigo e costumava dar numa caixinha. Guardo até hoje”, disse ao jornal Extra.

O artista, que morreu aos 32 anos por complicações causadas pela aids, foi homenageado no EP ''Exagerados” na quinta-feira, 29. O lançamento apresenta releituras com arranjos modernos de músicas conhecidas do cantor, interpretadas por Mahmundi, Carol Biazin e Bryan Behr.

Ao ser entrevistada sobre o assunto, Lucinha compartilhou que “a obra que Cazuza deixou é uma coisa incontestável” e bate palma para qualquer homenagem ao filho, pedindo bis. “Quem tem bom gosto vai aplaudir de pé”, afirma.

Lucinha Araújo foi responsável pela fundação da Sociedade Viva Cazuza, que atendia crianças com diagnóstico de HIV. “O que me salvou foi meu casamento (o marido, João Araújo, morreu há 10 anos) e a Sociedade Viva Cazuza. Aquilo foi meu alimento!”, confessa na entrevista.

“Levar adiante os meus projetos para a aids era o que me dava força. Agora, estou aqui à espera do encontro com meu filho. Eu não quero ir por enquanto porque ainda tenho muita gente pra ajudar, mas esse é o meu objetivo”, completa.

