Crítica: ‘Invasão Secreta’ aposta em trama política em começo empolgante

Nova série do universo UCM, "Invasão Secreta" estreia no Disney+ com seus dois primeiros capítulos empolgantes e maduros

Que Nick Fury é um dos personagens mais marcantes do UCM (Universo Cinematográfico Marvel) não é novidade. Após pouquíssimo, para não dizer nenhum, destaque nas últimas adaptações do estúdio, o enigmático personagem vivido por Samuel L. Jackson retorna ao destaque nas telas na nova série da Disney+, “Invasão Secreta”.

A premissa da série conta a história do líder Skrull (raça alienígena capaz de mudar sua forma física, se transformando em qualquer pessoa) Gravik (Kingsley Ben-Adir), que tem como objetivo transformar a terra no novo lar para sua raça. Após ficar ausente por anos, Nick Fury precisa retornar para tentar impedir o plano de seu antigo aliado.

Sobre o assunto Marvel causa polêmica ao usar inteligência artificial em nova série

Marvel: Primeiro trailer de ‘Kraven, O Caçador’ é divulgado, veja

Marvel renova e troca superpoderes por espiões em 'Invasão Secreta'

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Invasão Secreta” traz uma combinação de sci-fi e fantasia, mas também tem uma pegada muito “pé no chão”. Trazendo um tom semelhante a “Capitão America: Soldado Invernal” e “Capitão América: Guerra Civil”, o seriado traz uma linha narrativa semelhante a filmes de espionagem. Desde a primeira cena, a série trabalha a tensão e desconfiança que só um inimigo, que pode se transformar em literalmente qualquer um, pode trazer. E sem dúvidas esse é o maior destaque que o episódio piloto, “Ressurreição”, apresenta.

Outro destaque interessante é enxergar um Nick Fury mais velho e cansado. Não necessariamente falando da aparência do personagem, que logicamente envelheceu, mas sim da forma como os últimos eventos do UCM o afetaram diretamente. Afinal, Nick é um humano, como qualquer outro, e lutar contra seres que têm poder de destruir o universo, sem dúvidas, é algo que abalaria o psicológico de qualquer um, até mesmo do criador dos Vingadores. O trabalho de Samuel L. Jackson sem dúvidas se destaca nesse ponto, mesclando a imponência e vulnerabilidade nesse novo momento do personagem.

Trazendo um ar bem mais político, a direção do americano Ali Selim (“O Verdadeiro Amor”, 2005) acerta em cheio, passando para o espectador toda a tensão que as situações apresentadas em tela trazem. Mostrando de forma clara e coesa que tom quer dar para essa história.

Sobre o assunto Barbie: pré-venda dos ingressos inicia hoje, saiba como comprar

Projeto social aborda histórias em quadrinhos em Feira Literária

Cinema em Fortaleza: filmes em cartaz de hoje, 29, até domingo, 02

Nick Fury encurralado

No segundo episódio, intitulado de “Promessas”, o diretor volta um pouco para explicar como toda essa situação veio à tona. Nick Fury ter uma relação com os Skrulls não é novidade para quem já acompanha o universo UCM, porém a série pincela, de forma coerente, como tal relação teve início em “Capitã Marvel” (2019).

Fury e Carol Danvers (Capitã Marvel) prometeram aos Skrulls que encontrariam um novo lar para eles, em troca da ajuda dos mesmos para proteger a Terra. Promessa que, além de não ter sido cumprida, se abalou mais ainda com o silêncio de Fury após retornar do Blip (“Vingadores Guerra Infinita”), evento que fez com que metade da população do universo, incluindo Nick, desaparecesse por 5 anos.

Confrontando as consequências de suas ações, Nick se vê encurralado e sem forças para enfrentar Gravik. Kingsley Ben-Adir tem total destaque aqui. O ator transmite toda a imponência e perigo deste vilão que foge do estereótipo de vilões da Marvel que querem conquistar o universo. Com uma motivação muito mais palpável, Gravik se mostra logo de cara uma ameaça séria, deixando o telespectador tenso a cada segundo que ele se mantém em tela.

A atuação é excelente, mas o roteiro também não deixa a desejar no segundo capítulo da trama. A interação entre Talos, o Skrull alienígena interpretado por Ben Mendelsohn, e Nick Fury é cativante desde a primeira cena. No entanto, é um diálogo em particular que se destaca aqui. Evoluindo de maneira fluida e natural do humor para uma tensão palpável entre esses antigos amigos, culminando em uma ruptura abrupta. Isso intensifica ainda mais o clima de intriga e desconfiança que permeia a trama.

Com elenco de peso, roteiro maduro e trama intrigante, "Invasão Secreta" chama atenção e se destaca entre o últimos lançamentos da Marvel, prometendo (pelo menos pro enquanto) ser um dos grandes acertos do estúdio neste semestre.

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui