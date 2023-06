Maior youtuber do mundo diz ter negado convite para viagem ao Titanic

Mr. Beast, maior youtuber do mundo, diz ter negado um convite para conhecer os destroços do navio Titanic

O youtuber James Stephen "Jimmy" Donaldson, mais conhecido como Mr. Beast, revelou ter recebido - e negado - um convite para participar de expedição que o levaria para conhecer os destroços do navio Titanic. O empresário tem mais de 163 milhões de inscritos em seu canal no YouTube e é o canal com maior número de seguidores na plataforma.

Leia também | Buscas por submarino implodido foram "farsa prolongada", diz diretor de Titanic

“Fui convidado no início deste mês para andar no submarino (para ver) o Titanic. Eu disse que não. Meio assustador que eu poderia estar nele”, compartilhou Mr. Beast em seu perfil no Twitter. O youtuber ainda publicou uma captura de tela tirada pelo seu amigo quando o convidou para embarcar na expedição da OceanGate.

I was invited earlier this month to ride the titanic submarine, I said no. Kind of scary that I could have been on it pic.twitter.com/bQUnaRiczA June 25, 2023

“A equipe ficaria feliz em tê-lo junto”, diz a mensagem recebida pelo youtuber e publicada na rede social. Mr. Beast não explicou o motivo de ter negado a viagem. O submarino chamado “Titan”, da operadora Ocean Gate, desapareceu no Oceano Atlântico no último domingo, 18, e levava cinco pessoas em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic.

A morte de todos os tripulantes foi confirmada na última quinta-feira, 22.

