Tripulantes de submarino Titan não sentiram a morte, afirma especialista

Uma especialista afirmou que as cinco pessoas que estavam a bordo do submarino Titan, que os levava para ver os destroços do Titanic, não sentiram a morte. Isso porque a pressão no submersível era tão grande que a implosão provavelmente aconteceu em uma fração de milésimo de segundo.

Em entrevista à CNN, Aileen Maria Marty, ex-oficial da Marinha e professora de medicina de catástrofes da Universidade Internacional da Flórida afirma que o cérebro humano não consegue entender a situação de forma rápida. “A coisa toda teria colapsado antes que as pessoas lá dentro percebessem que havia um problema", disse.

Em uma situação como esta, um objeto entra em declínio caso a pressão externa seja maior que a interna. O fenômeno ocorre em proporções inversas a uma situação de uma explosão. A catástrofe, em grande profundidade, pode se desencadear com o mínimo defeito.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ainda de acordo com Maria Marty, os tripulantes morreram sem saber que morreriam. “Em última análise, entre as muitas maneiras pelas quais podemos morrer, essa foi indolor”, completa.

Na quinta-feira, 22, a Guarda Costeira Americana anunciou que depois de dias de buscas, a quase 500 metros da proa do naufrágio do Titanic, foram encontrados fragmentos de detritos a cerca de 3.800 metros de profundidade.