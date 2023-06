Submarino: game Iron Lung atingiu pico de vendas após desaparecimento

O jogo independente de terror "Iron Lung" aumentou suas vendas significativamente após o desaparecimento do submarino “Titan” no último domingo, 18. Segundo dados da loja virtual Steam, em que acontece a venda do game, o número de jogadores aumentou de 18, no domingo, para 101, na última quinta-feira, 22.

O game consiste em uma simulação na qual o jogador deve controlar um protagonista silencioso dentro de um pequeno submarino, chamado ”Iron Lung”, na exploração de um oceano de sangue em uma lua desolada. Determinados eventos podem alterar o rumo do jogo, como mudanças de oxigênio e de pressão.

Lançado em 2022, outro detalhe que chama atenção é que os jogadores não têm como sair do submarino e devem tirar fotos dos arredores por uma pequena janela de visualização para saber onde estão.



O submarino "Titan" teve os seus destroços encontrados na última quinta-feira, dia 22, ao lado do famoso navio Titanic. O submersível implodiu, matando todos que estavam a bordo.

Criador de Iron Lung lamenta aumento de vendas

O criador e desenvolvedor do jogo Iron Lung, David Szymanski, compartilhou dados do aumento pela procura do jogo em seu Twitter e declarou: “Isso me parece tão errado”.

Segundo Szymanski, o game foi feito com o intuito de mostrar o cenário mais assustador possível, mas jamais imaginaria que um episódio semelhante poderia acontecer com pessoas reais — mesmo que tenha sido por escolhas erradas delas.

David ainda comentou sobre as piadas mórbidas que os usuários estão fazendo desde o ocorrido. “Todas as piadas que vi até agora são hilárias, mas também, meu Deus, ninguém deveria morrer assim”, escreveu o criador do game.



Iron Lung terá adaptação cinematográfica

O jogo que foi lançado em 2022 vai ganhar até filme. David Szymanski anunciou que está envolvido com a produção, auxiliando no roteiro e irá fazer uma participação especial na obra. Não tem informações ainda de qualquer detalhe do longa nem de quando o projeto ficará pronto.

