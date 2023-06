Buscas por submarino implodido foram "farsa prolongada", diz diretor de Titanic

As operações de busca pelo submarino que implodiu durante uma “viagem” até os destroços do Titanic não passaram de uma farsa, segundo James Cameron, diretor do filme Titanic. Ele acredita que as autoridades sabiam da morte dos tripulantes desde o começo. A declaração foi feita nesta sexta-feira, 23, em entrevista à BBC.

“Não houve buscas. Quando eles finalmente conseguiram [colocar] um equipamento lá embaixo, que poderia atingir a profundidade, eles o encontraram em poucas horas. Provavelmente dentro de minutos”, declarou o diretor.

"A parte eletrônica do submersível falhar, o sistema de comunicação falhar e o transponder de rastreamento falhar simultaneamente é porque o submersível se foi", disse o diretor. "Para mim, não havia dúvida. Eu sabia que o submersível estava exatamente abaixo de sua última posição conhecida”, adiciona.

Apesar da fama como diretor de filmes como "Exterminador do Futuro" e "Avatar", Cameron é um dos mais experientes exploradores de oceanos em submarinos, tendo visitado a carcaça do Titanic mais de 30 vezes. Ele ainda cursou Física na Universidade do Estado da Califórnia.

Cameron ainda acredita que a cobertura insistente da mídia, que alertava a todo momento a quantidade de oxigênio disponível no submergível, apenas criou uma "farsa prolongada", de que existia uma chance de resgate.

O submarino chamado “Titan”, da operadora Ocean Gate, desapareceu no Oceano Atlântico neste último domingo, 18. O transporte levava cinco pessoas, em uma expedição turística para ver os destroços do famoso navio naufragado Titanic.

A morte de todos os tripulantes foi confirmada na tarde desta quinta-feira, 22, pela guarda costeira dos EUA. Cameron acredita que a Marinha já sabia da implosão desde o início.