Luana Piovani diz que ser mãe não é sexy e "destrói a mulher"

Durante participação no videocast "Desculpa Alguma Coisa", Luana Piovani disse que os conceitos sobre maternidade estão trocados

A atriz Luana Piovani participou do videocast "Desculpa Alguma Coisa", apresentado por Tati Bernardi, na última quinta-feira, 22 de junho, e falou sobre diversos assuntos de sua vida, como a relação polêmica com Pedro Scooby, sexo e maternidade.

Em determinado momento, Piovani afirmou que ser mãe não é sexy e "destrói a mullher". "Acho que a maternidade não deixa ninguém mais sexy. Você vira uma mãe polvo, o tempo todo descabelada, olhando para tudo. Do jeito que é, destrói a mulher. A gente está com os conceitos trocados, está começando a achar sexy essa postura de guerreira", declarou.

Sobre o relacionamento com Pedro Scooby, Luana afirmou que está tentando uma mediação. O casal ficou junto de 2011 a 2019 e tem três filhos, mas nos últimos anos protagonizaram uma série de brigas nas redes sociais.

"Estou tentando uma mediação. Agora, entendi que tem um negócio chamado processo, um chamado acordo e outro chamado mediação. Estou cortando na carne", afirmou Piovani no videocast. "Quando vi aquele clima da gente não se falando em um aniversário do Dom, falei: 'Olha só, cara, não vou conseguir ver e viver isso aqui porque já vivi estando no outro lugar", comentou.

A atriz afirma que os dois mantém contato apenas para tomar decisões sobre os filhos. "Temos três, é impossível não conversar. E, enquanto isso, tem os processos que ele abriu e eu estou tendo que me defender", pontuou.

