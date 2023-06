Submarino: roteirista de Simpsons já visitou Titanic e desenho fez previsão

Mike Reiss revelou que já fez expedição com Ocean Gate e compartilhou como foi sua experiência no submarino; desenho fez previsão do desaparecimento; veja

O roteirista e produtor da famosa série “Os Simpsons”, Mike Reiss, já participou da expedição rumo ao Titanic no ano passado, em 2022, e compartilhou como foi sua experiência no submarino da empresa Ocean Gate, que teve os destroços encontrados nesta quinta, 22.

"Você simplesmente cai como uma pedra por duas horas e meia", disse Reiss ao The New York Times. O roteirista disse que o interior do submersível era bastante confortável, mas que a viagem é muito apreensiva, e em todas as vezes que ele foi, teve problemas na comunicação.

Para o TMZ, o produtor deu mais detalhes da viagem e falou que não dava para enxergar nada no fundo do oceano, nem mesmo os destroços do Titanic, apenas escuridão. Mas depois conseguiram encontrar o famoso navio e os tripulantes tiveram cerca de 30 minutos para visualizar os destroços a partir da pequena janela e tirar algumas fotos.



Mike Reiss disse que todos que vão para a expedição estão cientes dos riscos e perigos que podem enfrentar.

"As pessoas precisam saber: até para entrar no barco que te leva ao Titanic, você assina um termo de responsabilidade gigante que lista formas como você pode morrer nessa viagem uma depois da outra", disse Reiss em uma entrevista à BBC.

“Você assina um termo de renúncia antes de entrar no navio que menciona a morte três vezes na primeira página", afirmou Reiss ao The Sun.

Ele disse que a viagem é maravilhosa, mas que você fica ciente que pode morrer a qualquer momento e que pensou em vários momentos que talvez nunca sairia do submarino. Porém, o momento que mais deixou o roteirista de "Os Simpsons" assustado foi quando o transporte teve que retornar à superfície.

"O único elemento assustador de toda a viagem é a ideia de que, para voltar para cima, eles empurram uma alavanca que libera esses pesos de chumbo e os pesos caem, e então você sobe à superfície como uma corda [...]", revelou ao TMZ.

"Se algo der errado com aquela alavanca, aquele interruptor, e não liberar os pesos, eu não sei o que você pode fazer. Você está preso e, obviamente, não pode sair do submarino e fazer isso manualmente", completou.

Os Simpsons fez previsão do desaparecimento do submarino

Com a procura significativa sobre o caso do submarino, alguns internautas observaram que "Os Simpsons" poderia ter previsto mais uma vez o futuro.

A possível previsão ocorreu em um episódio de 2006, chamado "Homer's Paternity Coot", em que Homer Simpson conhece um bilionário que poderia ser o seu pai verdadeiro.

Na sequência, eles fazem uma viagem em dois submarinos pequenos rumo aos destroços de um navio naufragado, parecido com o Titanic. Porém, durante a expedição, eles enfrentam problemas com falta de oxigênio.

