Indiana Jones 5: estreia em Cannes terá homenagem a Harrison Ford

O filme "Indiana Jones e o chamado do Destino" será exibido em 18 de maio, no 76º Festival de Cinema de Cannes, disseram os organizadores

O Festival de Cinema de Cannes receberá em maio a estreia mundial de "Indiana Jones e o chamado do Destino", quinto filme da lendária saga, e prestará uma homenagem ao seu protagonista, Harrison Ford, de 80 anos — informou a organização nesta segunda-feira, 3.

"Indiana Jones e o chamado do Destino" tem direção de James Mangold, por trás de sucessos de bilheteria como "Ford vs Ferrari" (2019), "Logan" (2017) e "Johnny & June" (2005), que narra a história do cantor Johnny Cash.

O filme será exibido em 18 de maio, no 76º Festival de Cinema de Cannes, disseram os organizadores. Chega às telonas americanas em 30 de junho.

A saga "Indiana Jones", uma das maiores bilheterias da história do cinema, começou em 1981, com "Os Caçadores da Arca Perdida", ideia original de Georges Lucas e direção de Steven Spielberg.

Recepção "excepcional" para Harrison Ford em Cannes

Em seu comunicado, Cannes diz que prepara uma recepção "excepcional" para Ford e seus colegas de elenco, incluindo Phoebe Waller-Bridge, Antonio Banderas e Mads Mikkelsen.

A subida das escadas do Palais de la Croisette será feita ao som de John Williams, o grande compositor da trilha sonora de "Indiana Jones" e de muitos outros sucessos de Hollywood.

Produzido por Georges Lucas e Steven Spielberg para a Disney e LucasFilms, "Indiana Jones e o chamado do Destino" é o segundo filme a ser anunciado em Cannes, depois de "Killers of the Flower Moon", de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio e Robert de Niro.

O júri do 76º Festival de Cinema de Cannes (16 a 27 de maio) será presidido pelo cineasta sueco Ruben Östlund, vencedor de duas Palmas de Ouro ("The Square: A Arte da Discórdia" e "Triângulo da Tristeza"). O restante da seleção oficial será divulgado em meados de abril.

