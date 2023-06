One Piece: adaptação live-action da Netflix ganha teaser; assista

A série, baseada no mangá de Eiichiro Oda, recebeu data de estreia e teaser no Festival Tudum, evento organizado pela Netflix no Brasil

A segunda edição do Festival Tudum, realizado pelo serviço de streaming Netflix em São Paulo, apresentou aos fãs do anime e mangá “One Piece” o teaser da nova série em live-action. O lançamento também teve a data de estreia revelada: 31 de agosto.

O elenco participou do anúncio no Brasil, com a presença dos atores Iñaki Godoy, Mackenyu e Emily Rudd, que interpretarão Luffy, Roronoa Zoro e Nami, respectivamente. Além do trio, Taz Skylar e Jacob Romero Gibson participaram do evento.

A série do streaming não é a primeira adaptação do mangá de Eiichiro Oda. Em 1999, One Piece recebeu um anime que ainda continua no ar, alcançando a marca de mais de 1.000 episódios.

O enredo segue as aspirações do protagonista, Monkey D. Luffy, um jovem com corpo de borracha que decide viver como um pirata e encontrar um tesouro capaz de transformá-lo no rei dos piratas.

One Piece: assista ao teaser da série



Confira o teaser lançado no Festival Tudum para “One Piece”, nova série em live-action da Netflix que adapta o mangá homônimo de Eiichiro Oda.

Confira o teaser direto no YouTube