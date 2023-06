Netflix divulga teaser de série de criadores de 'Game Of Thrones'

O teaser de "O Problema dos Três Corpos", nova série da Netflix, foi divulgado durante o show Tudum; produção é assinada pelos criadores de 'Game Of Thrones'

A Netflix divulgou o primeiro teaser da série de mistério e suspense “O Problema dos Três Corpos”, realizada pelos mesmos criadores de “Game Of Thrones”. A nova produção da plataforma de streaming é estrelada por Jess Hong, Benedict Wong, Jovan Adepo, Alex Sharp e John Bradley e tem previsão de lançamento no Brasil para janeiro de 2024.

A série é inspirada na trilogia literária "O Problema dos Três Corpos", de Cixin Liu. A obra apresenta um relato épico sobre o que acontece quando a humanidade descobre que não está sozinha no universo. A produção executiva é assinada por David Benioff e D.B. Weiss, que estiveram à frente da adaptação televisiva de “Game Of Thrones”.

O primeiro teaser foi anunciado pela Netflix durante o show “Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs”, realizado em São Paulo no último sábado, 17. A trama aborda como a decisão fatídica de uma jovem na China dos anos 1960 reverbera no espaço e no tempo para um grupo de cientistas brilhantes nos dias atuais.

De acordo com sinopse divulgada pelo serviço de streaming, na adaptação de “O Problema dos Três Corpos” cinco ex-colegas se reúnem para “enfrentar a maior ameaça da história da humanidade” à medida que as leis da natureza se desenrolam diante de seus olhos. Serão oito episódios com duração de uma hora cada.



Benedict Wong e Jess Hong subiram ao palco do Show Tudum para falar sobre a série "O Problema dos Três Corpos", da Netflix Crédito: Divulgação/Netflix

A Netflix encara a produção como “uma nova e impressionante série de grande sucesso, diferente de tudo” que o público já tenha visto.

O show Tudum

O Parque Ibirapuera, em São Paulo, recebeu na tarde de sábado, 17, o show “Tudum: Um Evento Mundial Para Fãs”. O Vida&Aarte esteve in loco para acompanhar o evento. Ao longo de quase três horas, a Netflix divulgou notícias exclusivas e imagens inéditas de séries, filmes e jogos da empresa.

Com presença de astros como Arnold Schwarzenegger (“Fubar”), Chris Hemsworth (“Resgate 2”), Gal Gadot (“Agente Stone”) e Henry Cavill (“The Witcher”), o Tudum reuniu plateia de mais de 10 mil pessoas e o show foi transmitido ao vivo para o mundo todo. Foram destaques novidades em séries como “One Piece” e “Stranger Things” e filmes como “Agente Stone” e “Rebel Moon”, de Zack Snyder.



