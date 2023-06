Ceará Music 2023 é cancelado devido a 'questões econômicas'

Previsto inicialmente para ser realizado em outubro, o Ceará Music 2023 foi cancelado. Os motivos alegados para a decisão foram “questões econômicas”, segundo afirmou o empresário Beto Santos, da D&E Music, em entrevista dada à Jangadeiro BandNews FM nesta segunda-feira, 19.

Neste caso, apontou Beto, a equipe responsável pelo evento enxergou “inviabilidade” na promoção do festival por conta dos altos custos exigidos para atender à estrutura prometida e para trazer artistas internacionais ao Ceará. O Ceará Music voltaria a ser realizado em 2023 depois de dez anos da última edição.

Leia também | Cadê os shows internacionais de Fortaleza? Produtores e gestores comentam



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em 2022, foi promovida uma edição de lançamento do Ceará Music. Na época, o evento contou com shows de Jota Quest, Nando Reis & Pitty e Jão. As atrações serviram também para engajar o público diante do retorno do festival que seria realizado em outubro deste ano.

Leia também | De Biquíni Cavadão a Cássia Eller: as histórias do Ceará Music

“O evento ocorria em dois dias com uma superestrutura com uma grade artística muito forte, com atrações internacionais. Infelizmente, devido ao orçamento total do evento, praticamente ficou inviável”, disse Beto Santos.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui