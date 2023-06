Luisa Lovefoxxx, da banda Cansei de Ser Sexy, traz DJ set a Fortaleza

Um dos maiores sucessos da música indie brasileira dos anos 2000, a banda Cansei de Ser Sexy marcou época com hits de alcance internacional como "Alala", "Let's Make Love and Listen to Death from Above" e "Superafim".

Para celebrar e relembrar a trajetória do CSS, Luisa Lovefoxxx, vocalista do grupo, vem a Fortaleza para apresentar um DJ set especial no Gandaia Club. A presença da artista na boate irá acontecer em 10 de outubro. Os ingressos antecipados já estão disponíveis para aquisição.

Misturando rock, pop e música eletrônica, o CSS foi fundado em São Paulo em 2003 e seguiu com trabalhos até 2013, quando entrou em hiato. O grupo chegou a retomar apresentações ao vivo em 2019, pouco antes da pandemia, no festival Popload.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A banda teve reconhecimento internacional, chegando a figurar na Billboard Hot 100 — parada musical dos EUA — com "Music Is My Hot Hot Sex", que alcançou a posição 63 na lista.

Atualmente, Luisa Lovefoxxx também participa do projeto musical TUM, parceria com o artista Chuck Hipolitho.

Sobre o assunto Alanis Morissette anuncia show único no Brasil em 2023

Metallica fará shows no Brasil em 2024; afirma jornalista

Ludmilla volta para Fortaleza com show 'Numanice' em setembro

Lovefoxxx em Fortaleza

Quando: 11 de outubro

11 de outubro Onde: Gandaia Club (rua José Avelino, 349, Praia de Iracema)

Gandaia Club (rua José Avelino, 349, Praia de Iracema) Quanto: R$ 20 (individual promocional); R$ 30 (individual - lote 1); e R$50 (duplo - lote 1), mais taxas; adquira na plataforma OutGo

R$ 20 (individual promocional); R$ 30 (individual - lote 1); e R$50 (duplo - lote 1), mais taxas; adquira na plataforma OutGo Mais informações: www.outgo.com.br/lovefoxxx e @gandaiaclub



Leia no O POVO + | Confira mais histórias e opiniões sobre música na coluna Discografia, com Marcos Sampaio

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui