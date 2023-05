Disney+ removerá mais de 40 produções originais do seu catálogo

O objetivo da remoção dos títulos do Disney+, de acordo com o Deadline, está relacionado a uma medida de corte de custos

A Disney removerá do catálogo do streaming Disney+ mais de 40 produções originais, entre filmes, séries e documentários. A retirada está prevista para ocorrer a partir da próxima sexta-feira, 26, e inclui obras como a série de fantasia “Willow” e o remake de “Doze É Demais”. A ação afeta o serviço em todos os países nos quais está disponível, incluindo o Brasil.

A retirada foi anunciada durante uma reunião da Disney com investidores em 10 de maio. As informações são do portal estadunidense Deadline. "Estamos revisando o conteúdo de nossos serviços para alinhá-lo com as mudanças estratégicas em nossa abordagem de curadoria de conteúdo”, teria dito, segundo o site, a presidente de finanças Christine McCarthy.

O objetivo da remoção dos títulos, de acordo com o Deadline, está relacionado a corte de custos, pois a indústria de entretenimento está reavaliando os gastos e a estratégia nessa área com foco renovado na lucratividade. Além da Disney, empresas como a Warner Bros. Discovery também tem removido produções de seus streamings.

Confira a lista de obras que serão removidas do Disney+:

Big Shot - Treinador de Elite

Turner & Hooch

A Misteriosa Sociedade Benedict

Virando o Jogo dos Campeões

Willow

Willow - Nos Bastidores da Magia

Diário de Uma Futura Presidente

Just Beyond

O Mundo Segundo Jeff Goldblum

Marvel - Projeto Os Heróis

Os Eleitos

Projeto Mercury - Os Sete Escolhidos

Doze É Demais - Remake

O Grande Ivan

A Extraordinária Garota Chamada Estrela

A Extraordinária Garota Chamada Estrela em Hollywood

Flora e Ulysses

Artemis Fowl

The Little Prince(ss)

Bis!

Beleza Negra - Uma Amizade Verdadeira

Clouds

As Maravilhas dos Estados Unidos

Apresentando Nate

Acredite, é verdade!

Timmy Fiasco

Seja Nosso Chefe

Magic Camp

Da Terra Para o Ned

Comidas Inimagináveis

Dublê de Risco

Casamentos de Conto de Fadas

Wolfgang - O Chef Celebridade

Super Cães - Apresentando por Bill Farmer

O Grande Mentiroso

Destinos Inesperados

Mais Que Robôs

Jovens Construtores

Escola de Cão-Guia

A Melhor Ideia

Rumo Às Estrelas

Harmonious Ao Vivo

Pentatonix: Volta ao Mundo

