Descartes Gadelha comemora 80 anos com exposição gratuita no Mauc

Em homenagem aos 80 anos do artista cearense Descartes Gadelha, o Mauc inaugura neste sábado, 17, a exposição "Descartes Griô Profeta"

Neste domingo, 18, o artista plástico Descartes Gadelha completa 80 anos de vida. Em homenagem ao cearense, o Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Mauc) inaugura neste sábado, 17, a exposição “Descartes Griô Profeta”. A mostra tem curadoria do professor do Instituto de Arte e Cultura da UFC Wellington Oliveira Jr.

Ilustração do artista plástico Descartes Gadelha Crédito: Divulgação

Descartes Gadelha: Recorte político e social

Wellington conta que a curadoria da exposição funcionou "ao contrário do que normalmente se faz". Ele destaca que tentou incluir a maior quantidade de obras possível e colocá-las em salas temáticas. "O museu tem mais de 500 obras doadas pelo Descartes. É uma coleção imensa. O critério, na verdade, foi mostrar a grandiosidade e a envergadura da obra dele", explica.

A seleção para a nova exposição privilegiou pinturas e esculturas do artista e tem a proposta de levar o público para uma imersão em obras produzidas entre 1970 e 2018. Coleções como “Caldeirão de fé”, “Cicatrizes submersas”, “Catadores do Jangurussu”, “Cheiradores de cola”, “Iracemas, morenos e coca-colas”, “De um alguém para outro alguém” são exploradas pela mostra e expressam o viés político e social adotado por Descartes ao longo da sua trajetória.

O museu tem visitação aberta ao público de segunda à sexta-feira, exceto feriados, das 9 às 12 horas e das 13 às 17 horas. A exposição vai até o dia 4 de agosto.

Exposição “Descartes Griô Profeta”

Quando: sábado, 17, das 9 às 13 horas. Em cartaz até 4 de agosto

sábado, 17, das 9 às 13 horas. Em cartaz até 4 de agosto Onde: Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854 – Benfica)

Museu de Arte da Universidade Federal do Ceará (Av. da Universidade, 2854 – Benfica) Gratuito

