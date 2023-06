Vizinhos racistas: Linha Direta aborda mortes por violência racial

O sétimo episódio do programa nesta quinta-feira, 15, abordará três casos relacionados ao racismo que acabaram em assassinato; conheça as histórias

O programa “Linha Direta”, apresentado na Rede Globo por Pedro Bial, terá o crime de racismo como tema de seu episódio nesta quinta-feira, 15, intitulado “Os Vizinhos Racistas”. O conteúdo exibirá a reconstituição de três casos de violência racial.

A volta do “Linha Direta” já abordou acontecimentos como o da jovem Eloá, Henry Borel, a Barbárie de Queimadas e a Viúva Negra. Em seu sétimo episódio, o programa compartilhará histórias de Belo Horizonte e Mogi das Cruzes, além de um crime que segue impune em Itupeva, interior de São Paulo.

A seguir, confira os casos que serão abordados pelo apresentador Pedro Bial.

Vizinhos racistas: Linha Direta conta história de homem morto a facadas

Em 2017, Antônio Alves de Freitas, de Belo Horizonte, foi morto por Joel de Souza Lima, que o atacou com diversas facadas. O criminoso, vizinho de Freitas, praticou ofensas raciais e perseguição à vítima antes do crime.

Joel Lima foi preso em flagrante e condenado a 18 anos de prisão por crime de ódio.

Vizinhos racistas: Linha Direta expõe crime cometido por policial

A cidade de Mogi das Cruzes, no estado de São Paulo, também apresenta outro caso motivado por racismo, ocorrido em 2011 contra a família de Jefferson Luiz Azpilicueta e Joseane Costa Azpilicueta.

O guarda municipal José Carlos de Oliveira, vizinho dos Azpilicueta, manteve uma rotina de ofensas, ameaças, intimidação e xingamentos, especialmente contra Pedro, jovem negro e filho do casal.

Os atos racistas do vizinho chegaram ao ápice quando José Carlos atingiu Pedro com três tiros pelas costas. As câmeras de segurança na parte externa da casa da família flagraram o crime.

Por tentativa de homicídio, injúria racial e porte ilegal de armas, o vizinho continua no presídio em Guarulhos, São Paulo.

Vizinhos racistas: Linha Direta aborda história de jovem queimado pelo cunhado

Um homicídio motivado por racismo ocorrido em Itupeva, no interior de São Paulo, contra Jeferson Leandro Matias Salvador, de 19 anos, já foi apresentado pelo “Linha Direta” em 2005.

O jovem negro foi queimado vivo em janeiro de 2003 pelo cunhado, o serralheiro Emerson Souza Sales. O responsável ainda não foi julgado e segue com o paradeiro desconhecido, 20 anos após o crime.

O programa pede informações sobre Emerson Souza e a sua localização pelo número 181 ou pelo Disque Denúncia de cada estado. O foragido da justiça atualmente está com 46 anos.



