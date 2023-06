Racismo recreativo: entenda o que é

Um caso de duas influencers que “presentearam” crianças negras com bananas e macacos de pelúcia está repercutindo na web. Elas estão sendo acusadas de racismo recreativo. Mas você sabe o que este termo significa?

O jurista e escritor Adilson Moreira criou o termo e lançou o livro “Racismo Recreativo” no ano de 2019, aprofundando sobre o tema.

A expressão consiste em atos e falas preconceituosas enrustidas em forma de piadas, brincadeiras e humor. Geralmente acontece em espaços de recreação, como em estádios de futebol e palcos de stand up comedy.

O racismo recreativo, na maior parte dos casos, ressalta estereótipos e estigmas de minorias raciais, inferiorizando determinado grupo social. Porém, quando os agressores são questionados, costumam se defender dizendo que foi apenas uma “brincadeira” ou que faz parte da “liberdade de expressão”.

O preconceito enrustido causa diversos efeitos avassaladores nas vítimas e em todo contexto social. Por ser expressado em um tom de humor, muitas vezes o agressor não sofre nenhuma consequência penal e ainda consegue manter sua imagem positiva. Isto banaliza a luta das minorias, além de manter o racismo disseminado.

Racismo Recreativo: “O humor racista é um tipo de discurso de ódio”

O autor do livro “Racismo Recreativo” promove uma luta contra as práticas racistas já naturalizadas no Brasil. “O humor racista é um tipo de discurso de ódio, é um tipo de mensagem que comunica desprezo, que comunica condescendência por minorias raciais”, disse Adilson Moreira em entrevista à Carta Capital.

A obra “Racismo Recreativo” também traz o conceito de "microagressões", que foi explicado pelo autor como uma série de ações e falas que manifesta o desprezo e a hostilidade por pessoas de grupos minoritários.

O jurista ainda ressalta que este racismo é difundido em um país que determinados indivíduos acreditam na premissa de serem hierarquicamente superiores a outros. Este preconceito pode ser observado justamente nos atos indiretos ou “sem maldades” que eles apresentam.

Racismo Recreativo: o que diz a lei?

De acordo com a Lei 7.716, que também é conhecida como a Lei de Crime Racial, é punido todo aquele que comete crime de discriminação ou preconceito de raça, sexo, cor, etnia, religião e procedência nacional.

A pena pode chegar a até cinco anos de reclusão. Além deste regulamento, o Artigo 5° da Constituição Federal dispõe que todos são iguais perante a lei.

Em janeiro deste ano, 2023, uma mudança legislativa estabeleceu que o crime de injúria racial está equiparado ao de racismo. Portanto, a pena, que antes era de um a três anos, foi aumentada para de dois a cinco anos de reclusão.

A mudança descrita é considerada uma evolução no combate à discriminação racial no país.

