Matheus Ceará pausa atividades; situação do humorista é desconhecida

Matheus Ceará é afastado de atividades no programa "A Praça é Nossa"; estado de saúde do humorista cearense é desconhecido

O humorista Matheus Ceará cancelou as atividades na TV por problemas de saúde. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do cearense em publicação no seu perfil do Instagram nesta quinta-feira, 15.

“Comunicamos que o artista segue temporariamente afastado de suas atividades. (...) Lamentamos qualquer inconveniente, mas neste momento, temos que priorizar a saúde e bem-estar do Matheus.”, escreveu a equipe.

Matheus Ceará integra o elenco atual de “A Praça é Nossa”, programa de humor do SBT. Ausente nos últimos episódios, o artista é um dos personagens principais do programa da emissora de Silvio Santos.

Com o afastamento das atividades, o artista cearense cancelou os shows que estavam marcados para ocorrer durante o mês de julho nas cidades de São Paulo, Campinas, Palmas, Porto Alegre e Belém.

Detalhes sobre o real estado de saúde do humorista não foram informados. Em nota, a equipe afirma que ele “requer cuidados” para retornar com a agenda “com todo vigor e energia”.



