Humorista revela salário no ‘Zorra’: ‘Não tinha dinheiro para táxi’

Intérprete da icônica Lady Kate, a humorista Katiuscia Canoro revelou que seu salário no programa de humor da Rede Globo “Zorra Total” era de R$ 2 mil. Segundo a atriz, a quantia não custeava nem uma viagem de táxi.

"Eu cheguei no Zorra, eu ganhava R$ 2 mil de salário. Eu pagava R$ 700 de aluguel. Eu não podia ir de ônibus para o Projac porque as pessoas me reconheciam, e eu não tinha dinheiro para pegar táxi. Eu ia ligando para as pessoas para pegar carona", relembrou durante participação no podcast Papagaio Falante.

Katiuscia também disse que foi ela quem pediu demissão, motivada pelo desejo de mais autonomia. Segundo a atriz, o diretor do programa, Maurício Sherman, ainda pediu para que ela não deixasse o quadro.

"Eu tenho uma dificuldade muito grande em ser funcionária, em ter uma hierarquia. Eu não acredito muito nisso. Eu sempre fui muito independente, e eu estava sofrendo com a minha liberdade, porque você fica sem. Eu já estava fazendo há muitos anos o mesmo papel e eu queria poder fazer outra coisa, queria escrever, criar ", afirmou Katiuscia.

Atualmente, Katiuscia está no ar no “Vai Que Cola”, programa de humor do Multishow, com a personagem Sheika Nadja.

