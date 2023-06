Josh Homme, do Queens of the Stone Age, revela luta contra câncer

Josh Homme, vocalista da banda de rock Queens of the Stone Age, realizou tratamento de câncer em meio a produção do novo álbum e luta pela guarda dos filhos

Josh Homme, vocalista da banda de rock Queens of the Stone Age, revelou que recebeu o diagnóstico de um câncer em 2021 em meio a batalhas judiciais e polêmicas pessoais. A informação foi compartilhada pelo músico durante entrevista à revista musical Revolver Magazine, publicada na segunda-feira, 12.

Com 50 anos de idade, Josh Homme não detalhou qual era o tipo do câncer, mas confirmou que precisou realizar uma cirurgia durante o tratamento da doença e que já está curado.

“Eu nunca digo que não pode piorar. Nunca digo e não aconselharia. O que eu digo é que as coisas podem melhorar. O câncer foi só a cereja no bolo de um período interessante, sabe? Sou extremamente grato por vencer algo que eu vou atravessar e olhar para trás como algo f*dido, mas que me fez melhor. Estou bem com isso. Tenho um monte de coisa pra fazer. E um monte de gente para fazer junto comigo”, revelou o artista.

Na época da descoberta do câncer, o líder da banda de rock estadunidense enfrentava um processo judicial do divórcio com Brody Dalle, sua ex-mulher, e a luta pela guarda de seus dois filhos. Durante a entrevista, Josh afirmou que não falaria sobre os filhos e que não “falaria mal da mãe dos meus filhos”.

Queens of the Stone Age: Josh Homme revela detalhes do novo álbum

Com lançamento marcado para esta sexta-feira, 16, “In Times New Roman…” será o oitavo álbum de estúdio do Queens of the Stone Age. Josh relembrou que a produção do disco foi feita durante o tratamento contra o câncer, em meados de 2021, mas só foi finalizada em 2022 após a recuperação do músico.

A formação atual da banda conta com os guitarristas-tecladistas Troy Van Leeuwen e Dean Fertita, o baixista Michael Shuman, o baterista Jon Theodore e Josh Homme no vocal. Segundo o cantor, o novo álbum será o mais hard rock dentre todos os lançamentos da banda.

Queens of the Stone Age no Brasil

A banda Queens of the Stone Age virá ao Brasil este ano para show no festival The Town. Com apresentação marcada para o dia 9 de setembro, o grupo irá se apresentar na mesma data de Foo Fighters, Garbage, Pitty, Wet Leg, Hamilton de Holanda, Barão Vermelho, Detonautas, Terno Rei e outros.



