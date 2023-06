Cormac McCarthy, escritor ganhador do Pulitzer, morre aos 89 anos

O escritor estadunidense Cormac McCarthy faleceu nesta terça-feira, 13, aos 89 anos de idade. Autor de obras que passeiam nas temáticas pós-apocalíptica e de faroeste, o escritor morreu em casa, na residência localizada na cidade de Santa Fé, nos Estados Unidos.

Cormac McCarthy nasceu em Rhode Island, nos Estados Unidos, e foi autor de diversas obras como “O Filho de Deus” (1974), “Meridiano de Sangue” (1985), “No Country for Old Men” (2005) “O passageiro” (2022) e “Stella Maris” (2022).

Considerado um dos mais relevantes escritores norte-americanos do século 20, Cormac McCarthy recebeu diversos prêmios por suas obras, como National Book Award e Nation Book Critics Circle Award, em 1992, pela publicação “Todos os belos cavalos”.

No ano de 2007, o autor recebeu o Prêmio Pulitzer na categoria Ficção por “A Estrada”, obra literária de ficção pós-apocalíptica que acompanha pai e filho em uma jornada numa cidade devastada por uma tragédia que dizimou a sociedade. O livro ganhou adaptação para o cinema que teve direção de John Hillcoat.

Segundo publicação do jornal britânico The Guardian, Cormac McCarthy faleceu por causas naturais. No entanto, a razão da morte do escritor ainda não foi confirmada por sua editora.

