São João 2023: Festas juninas em Fortaleza neste final de semana

O mês de junho já começou e as festas juninas estão por todos os lugares. Neste final de semana, os eventos de São João vão ocorrer em shopping, parques e casas de shows localizadas de Fortaleza. Com programação gratuita e paga, os amantes do período poderão escolher quais participar.

Nesta sexta-feira, 9, a festa tem hora certa para ocorrer nos shoppings Benfica e Iguatemi, que contam com apresentações das cantoras Juliete Moreno e Jessik, respectivamente.

No sábado, 10, e no domingo, 11, o North Shopping Jóquei promove o Arraiá do Ceará, com apresentação de quadrilhas e comidas típicas, tudo isso na cidade cenográfica criada do local.

Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), a programação de São João toma conta de Maracanaú. A festa tradicional no município tem shows de cantores de forró, como Solange Almeida, Matheus Fernandes e Tarcísio do Acordeon, e apresentações de quadrilhas juninas.

Confira programação de São João em Fortaleza neste final de semana:

Sexta-feira, 9

São João no Iguatemi

Com Jessik



Quando: 18 hora s



18 hora Onde: Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz)



Shopping Iguatemi (avenida Washington Soares, 85 - Edson Queiroz) Mais informações: @iguatemifortaleza



@iguatemifortaleza Gratuito

São João no Benfica

Com Juliete Moreno



Quando: 19 horas



19 horas Onde: Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica)



Shopping Benfica (avenida Carapinima, 2200 - Benfica) Mais informações: @shoppingbenfica



@shoppingbenfica Gratuito

Arraiá no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Quando: 19 horas



19 horas Onde: Parque Dom Aloísio Lorscheider (avenida Bernardo Manuel, s/n - Itaperi)



Parque Dom Aloísio Lorscheider (avenida Bernardo Manuel, s/n - Itaperi) Gratuito

Vibe Junina

Com Fernando Amorim



Quando: 19 horas



19 horas Onde: Shopping RioMar Kennedy (avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy)



Shopping RioMar Kennedy (avenida Sgt. Hermínio Sampaio, 3100 - Pres. Kennedy) Gratuito

Sábado, 10

Arraiá do cumpadi CCBJ

Com Cecília do Acordeon, grupo Raízes Nordestinas, Lia Maia e Banda e quadrilhas infantojuvenis do Grande Bom Jardim



Quando: 15 horas



15 horas Onde: Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa)



Centro Cultural Bom Jardim (Rua 3 Corações, 400 - Granja Lisboa) Mais informações: @centroculturalbomjardim



@centroculturalbomjardim Gratuito

Arraiá do Ceará

Quando: 18 horas



18 horas Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)



North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) Mais informações: @northshoppingjoquei



@northshoppingjoquei Gratuito

São João de Maracanaú

Com Solange Almeida, Matheus Fernandes, Tarcísio do Acordeon e quadrilhas Maria Junina, Nova Emoção, Haja Paixão e Alternativa



Quando: 18 horas



18 horas Onde: avenida Padre José Holanda do Vale, s/n - Maracanaú



avenida Padre José Holanda do Vale, s/n - Maracanaú Gratuito

Arraiá no Parque Dom Aloísio Lorscheider

Quando: 19 horas



19 horas Onde: Parque Dom Aloísio Lorscheider (avenida Bernardo Manuel - Itaperi)



Parque Dom Aloísio Lorscheider (avenida Bernardo Manuel - Itaperi) Gratuito

Paixão Nordestina, Junina Buscapé, Quadrilha infantil Arrasta Pezinho e Junina Pé Quente

Quando: 21 horas



21 horas Onde: Ginásio Aécio Borba (rua Paulino Nogueira, 95 - Benfica)



Ginásio Aécio Borba (rua Paulino Nogueira, 95 - Benfica) Quanto: R$20



R$20 Mais informações: @paixaonordestinaoficial

Junina Carcará

Quando: 21 horas



21 horas Onde: Sesc Jurema (Avenida Dom Almeida Lustosa, 550, Parque Albano - Jurema, Caucaia)



Sesc Jurema (Avenida Dom Almeida Lustosa, 550, Parque Albano - Jurema, Caucaia) Quanto: R$10



R$10 Mais informações: @juninacarcara_

Arraial do Futuro

Com DJ Tide, Babita, Bugzinha, Thalles, Duda, Quental, Defarias, Lola García, Superbanda e Forró Red Light



Quando: 22 horas



22 horas Onde: Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Centro)



Complexo Armazém (avenida Antônio Justa, 444 - Centro) Quanto: R$60. Vendas no Shotgun



R$60. Vendas no Shotgun Mais informações: @festaquartinho

Domingo, 11

São João de Maracanaú

Com quadrilhas Melhor Idade, Junina da Diversidade, Tesouro Nordestino, Rosas do Sertão e Chapéu de Couro



Quando: 16 horas



16 horas Onde: avenida Padre José Holanda do Vale - Maracanaú



avenida Padre José Holanda do Vale - Maracanaú Gratuito

Arraiá do Ceará

Quando: 18 horas



18 horas Onde: North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube)



North Shopping Jóquei (avenida Lineu Machado, 419 - Jóquei Clube) Mais informações: @northshoppingjoquei



@northshoppingjoquei Gratuito

Zé Testinha

Quando: 20h30min



20h30min Onde: Colégio Piamarta Montese (rua Padre João Piamarta, 161 - Bom Futuro)



Colégio Piamarta Montese (rua Padre João Piamarta, 161 - Bom Futuro) Quanto: R$10



R$10 Mais informações: @zetestinha



