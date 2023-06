Quina de São João estima pagar R$ 200 milhões; veja como e onde fazer apostas

Com a premiação estimada em R$ 200 milhões, a Quina de São João 2023 pode ter pagamento recorde. O sorteio ocorrera no dia 24 de junho e o prêmio não acumula. Ou seja, se ninguém acertar as cinco dezenas, o prêmio será pago aos apostadores que acertaram quatro dezenas, e assim sucessivamente.

Este é um dos maiores prêmios da história do concurso e, dependendo da arrecadação total, divulgada pela Caixa Econômica Federal ao final do sorteio, poderá se tornar o maior prêmio da história da Quina.

Como participar da Quina de São João?

Basta marcar de cinco a 15 números dentre os 80 disponíveis no volante e torcer. Caso prefira, o sistema pode escolher os números para você por meio da Surpresinha.

Na Quina, ganham prêmios, primeiramente, os que acertarem os cinco números do sorteio. Porém, caso ninguém ganhe o prêmio, será pago aos que acertaram quatro dezenas, e assim sucessivamente. Você ainda pode concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos com a Teimosinha.

Além disso, as apostas precisam ser feitas até uma hora antes do concurso, ou seja, as lotéricas credenciadas e o site oficial da Caixa vão registrar os jogos até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio.

Quanto custa a aposta da Quina de São João?

Para que você consiga apostar na Quina, é preciso desembolsar, no mínimo, R$ 2,50 (com cinco números), mas pode chegar a pouco mais de R$ 7,5 mil (com 15).

Se a aposta for feita no site, a compra mínima em uma sessão virtual é de R$ 30, mas esse valor pode incluir jogos em outras loterias.

Onde fazer a aposta da Quina de São João?

As apostas da Quina podem ser feitas até às 19 horas, no horário de Brasília, do dia do sorteio. Ou seja, até o dia 24 de junho.

Elas podem ser realizadas em qualquer casa lotérica do País, no app e no portal Loterias Caixa.

Resultado da Quina de sábado (10/06/23): Concurso 6171



33 - 78 - 19 - 61 - 52

Resultado da Quina de sexta (09/06/23): Concurso 6170



56 - 70 - 65 - 50 - 32

Resultado da Quina de quarta (07/06/23): Concurso 6169



46 - 58 - 01 - 20 - 31

