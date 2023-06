Taylor Swift no Brasil: venda geral de ingressos inicia nesta segunda

A venda de ingressos para o show de Taylor Swift no Brasil para o público geral começa nesta segunda-feira, 12. Os shows da turnê "The Eras", da cantora norte-americana, estão marcados para acontecer em novembro deste ano. No dia 18 de novembro, Taylor se apresenta no Rio de Janeiro. Já nos dias 25 e 26, o show acontece em São Paulo.

O ingresso do show de São Paulo custa a partir de R$ 190 (meia), podendo chegar a R$ 1050. No Rio de Janeiro, os bilhetes vão de R$ 75 (meia) a R$ 950. Há, ainda, para os dos shows, pacotes VIP que dão direito a souvenirs, entre outros mimos. O preço dos pacotes variam de R$ 1.250 a R$ 2.250 por pessoa.

Essa é a primeira vez que Taylor vem para uma turnê no Brasil. A espera entre os fãs é tamanha que durante a madrugada desta segunda-feira, foram registrados tumultos entre as pessoas que aguardavam a abertura da venda dos ingressos. Em São Paulo, a polícia chegou a ser acionada para conter a confusão. Já no Rio, pessoas reclamaram de cambistas que tentavam furar a fila.

A cantora norte-americana esteve em terras brasileiras em 2012, com um show promocional. Em 2020, era aguardada com a turnê "Lover Fest", cancelada devido à pandemia de covid-19.

Confira mais informações de cada show da cantora no Brasil:

Taylor Swift no Rio de Janeiro

Quando: 18 de novembro de 2023



Onde: Estádio Nilton Santos - Engenhão



Ingressos no site oficial



Valores: Pista Premium R$ 475 (meia) - R$ 950 (inteira)



Cadeira Inferior Oeste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)



Cadeira Inferior Leste R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)



Pista R$ 325 (meia) - R$ 650 (inteira)



Cadeira Superior Oeste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)



Cadeira Superior Leste R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)



Taylor Swift em SP

Quando: 25 e 26 de novembro de 2023



Onde: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1705, Água Branca



Ingressos no site oficial



Valores: Pista Premium R$ 525 (meia) - R$ 1.050 (inteira)



Cadeira Inferior R$ 375 (meia) - R$ 750 (inteira)



Cadeira Superior R$ 250 (meia) - R$ 500 (inteira)



Cadeira Inferior Norte A - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)



Cadeira Inferior Norte B - Visão Parcial R$ 240 (meia) - R$ 480 (inteira)



Cadeira Superior Norte A - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)



Cadeira Superior Norte B - Visão Parcial R$ 190 (meia) - R$ 380 (inteira)

