Sessão da Tarde hoje: que filme passa na TV Globo segunda, 12/06/23

Um filme de romance vai passar na Sessão da Tarde hoje, segunda, 12 de junho de 2023 (12/06/23), às 15h20min (horário de Brasília), na TV Globo. "A Cinco Passos de Você" é um longa-metragem dirigido por Justin Baldoni.



Aos dezesseis anos de idade, Stella Grant é diferente da maior parte dos adolescentes: devido a uma fibrose cística, ela passa muito tempo no hospital, entre tratamentos e acompanhamento médico. Um dia, conhece Will Newman, garoto que sofre da mesma doença que ela. A atração é imediata, porém os dois são obrigados a manter distância um do outro por questões de saúde. Enquanto Stella pensa em quebrar as regras e se aproximar do garoto da sua vida, Will começa a se rebelar contra o sistema e recusar o rigoroso tratamento.

Assista ao trailer do filme que vai passar hoje na Sessão da Tarde

Sessão da Tarde hoje

A Cinco Passos de Você

Quando: hoje, segunda, 12 de junho de 2023 (12/06/23), às 15h20min

Onde: canal aberto da TV Globo

