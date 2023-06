Inscrições para concurso de Moda do Senac vão até 14 de junho

A 2ª edição do concurso Jovens Criadores Senac tem foco no consumo consciente e sustentável na moda e está com inscrições abertas

As inscrições para a 2ª edição do concurso Jovens Criadores Senac estão abertas até o dia 14 de junho. O tema dessa edição é "Da tradição a economia criativa: a moda conectada com o consumo consciente e sustentável". As inscrições são feitas gratuitamente através de formulário on-line.

O concurso tem como objetivo promover a criatividade dos participantes, fomentar a cultura, estimular e descobrir novos talentos na área da moda. Através do tema escolhido, a nova edição também terá foco em fomentar o regionalismo, preservar o meio ambiente e fortalecer o ecossistema de reuso através de um processo criativo baseado na metodologia upcycling (reutilização de materiais e peças de vestuário para criar novas peças).

Eduardo Motta, consultor e curador do concurso Jovens Criadores Ceará, destaca que o projeto ressalta novos talentos da moda no Estado. Confira abaixo o artigo escrito pelo consultor:



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Revelando e apoiando jovens criadores do Ceará



A experiência profissional com a moda me ensinou que não são poucas as dificuldades para os iniciantes nesse segmento. Quando se tenta alavancar uma carreira em um mercado que nem sempre facilita o acesso de marcas pequenas à cadeia de abastecimento, às ferramentas de branding, à experiência de venda e aos mecanismos de visibilidade – incluindo geração de imagens, vídeos e desfile -, tudo tende a se complicar. Considerando esse cenário, o formato do Concurso Jovens Criadores é realmente inovador. Este contempla estratégias para enfrentar todos esses pontos.



Lançada em 2022 pelo Senac Ceará, a primeira edição completou seu ciclo em maio deste ano com o impactante desfile da Caïo, marca vencedora. Na ocasião, a segunda edição do concurso foi anunciada, desta vez com prêmios e condições ainda mais atraentes.



O concurso é, sem dúvidas, uma das iniciativas mais importantes para o setor surgida nos últimos anos. Não apenas por cumprir um programa convencional de concursos semelhantes - como o necessário estímulo do prêmio em dinheiro -, mas pela atenção dedicada ao acervo da cultura regional e por dar suporte aos selecionados em diversas etapas do processo profissional. Além de o Senac disponibilizar todo seu aparato técnico e pessoal, oferece o sistema de mentorias, um formato especial de desfile, além de outras experiências fundamentais que diferem de outros concursos realizados no País.



Por tudo isso, encaro como um privilégio o convite para atuar como responsável pela mentoria de branding e como curador do concurso. O que posso dizer sobre essa experiência é que, além do prazer de dividir os trabalhos com o mentor de moda David Lee e com a competente equipe do Senac Ceará, essa experiência está transformando para melhor a maneira como, até então, eu enxergava as possibilidades de novos criadores se inserirem no competitivo mercado da moda nacional.



Se você tem pretensões de ser um criador e um empreendedor de moda, preste atenção no que ele pode oferecer. Agora, se você apenas tem interesse por outros pontos envolvidos nessa cadeia - da cultura aos trâmites do mercado - ou simplesmente gosta de ver o resultado de trabalhos criativos, acompanhe o passo a passo dessa realização, pois é realmente especial.



Eduardo Motta, consultor e curador do concurso Jovens Criadores Ceará



Concurso Jovens Criadores: quem pode participar?

Pessoas físicas, alunos e ex-alunos do Senac/CE

Maiores de 18 anos

Nascidas e com domicílio no Ceará ou não nascidas no Ceará, mas com domicílio no estado há pelo menos 2 (dois) anos

Criador(a) de vestuário feminino e/ou masculino com marca atuante há no máximo 3 anos

Criador(a) com projeto de marca ainda não existente, ainda não plenamente estabelecido, mas com histórico de atuação comprovada

Concurso Jovens Criadores Senac - 2ª Edição

Inscrições : até 14 de junho

: até 14 de junho Onde : site do Jovens Criadores



: site do Jovens Criadores Regulamento e mais informações : clique aqui

: clique aqui Gratuito

Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui