Netflix, Disney+ e Prime Video: veja lançamentos do fim de semana

O Vida&Arte selecionou filmes e as séries que chegam aos catálogos dos principais streamings, como Prime Video, Star +, Netflix e Disney +

O fim de semana chegou e o Vida&Arte preparou uma lista com alguns lançamentos das principais plataformas de streaming para assistir nos próximos dias. Com "Casamento às Cegas Brasil: Temporada 3" e "Avatar: O Caminho da Água", confira as opções!

Netflix



Será que o amor é mesmo cego? A terceira temporada do reality show apresentado por Camila Queiroz e Klebber Toledo traz mais romances, mais polêmicas e… mais casamentos?

Disney +



Após formar uma família, Jake Sully e Ney'tiri fazem de tudo para ficarem juntos. No entanto, eles devem sair de casa e explorar as regiões de Pandora quando uma antiga ameaça ressurge, e Jake deve travar uma guerra difícil contra os humanos.

Confira todos os lançamentos:

Netflix

Nosso Planeta 2



Casa da Mãe Joana



Irmãos por Escolha



Arnold - Temporada 1



Eu Nunca… - Temporada 4



Cães de Caça - Temporada 1



Mãe Substituta - Temporada 1



Recursos Humanos - Temporada 2



Tour de France: No Coração do Pelotão



Casamento às Cegas: Brasil - Temporada 3



Este Mundo Não Vai me Derrubar - Temporada 1

Disney +

Eu e Mickey



Lendas da Marvel



Avatar: O Caminho da Água



Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História



Avante: Nos Bastidores de Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania



Prime Video

Até os Ossos



Minha Culpa



O Lago - Temporada 2



Um Ano Inesquecível – Outono



Jinny's Kitchen - Temporada 1



Till - A Busca Por Justiça



Dungeons & Dragons: Honra Entre Rebeldes



Star+

Anônimo



Você Pertence a Mim



The Kardashians



Landscapers – Temporada 1



Tengoku-Daimaky: Ilusão Celestial



Flamin’ Hot: O Sabor que Mudou a História



Ou Tudo ou Nada de Novo – Temporada 1



Promessa do Paraíso – Temporada 1



A Agricultura do Futuro – Temporada 1



Full Count: Beisebol Coreano – Temporada 1



