Com cover de Elvis Presley, Náutico recebe baile beneficente

O evento organizado pelo Lions Clube Fortaleza Verdes Mares acontece no dia 16 de junho, a partir das 20 horas

Visando arrecadar doações para o Lar Amigo de Jesus, o Lions Clube Fortaleza Verdes Mares promove o primeiro Baile Atemporal no dia 16 de junho, a partir das 20 horas, no Náutico Atlético Cearense.

A festa contará com apresentações de Márcio Campos e Banda, além de Gerard Presley, cover de Elvis Presley. Segundo a irmã Conceição, presidente do Lar, a ideia é impactar a sociedade cearense com um evento diferenciado, embalado por diversos ritmos musicais.

Toda a arrecadação do evento será destinada para a reforma dos 15 dormitórios da instituição.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Conheça as atrações:

Márcio Campos iniciou na música muito cedo, quando ainda era criança. Gravou dois LPs e tocou em vários eventos. Com o passar dos anos foi se destacando nas noites de Fortaleza e hoje se apresenta com sua banda, com 16 integrantes e uma estrutura completa.

Gerardo Alves, mais conhecido como Gerard Presley, é um cover cearense do “Rei do Rock” americano, Elvis Presley. Natural de Fortaleza, Gerardo possui mais de 20 anos de carreira e surgiu dentro de um fã clube dedicado a Elvis na capital cearense.

1º Baile Atemporal

Quando: sexta-fira, 16, às 20 horas

sexta-fira, 16, às 20 horas Onde: Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2626 – Meireles)

Náutico Atlético Cearense (Av. Abolição, 2626 – Meireles) Quanto: R$50 (individual) e R$200 (mesa). Poderão ser adquiridos no Lar Amigos de Jesus, Rua Ildefonso Albano, 3052 – Joaquim Távora

R$50 (individual) e R$200 (mesa). Poderão ser adquiridos no Lar Amigos de Jesus, Rua Ildefonso Albano, 3052 – Joaquim Távora Mais informações: (85) 99715.4145



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker. Confira o podcast clicando aqui