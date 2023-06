Banda Bala Desejo faz show no Cineteatro São Luiz em julho

Bala Desejo fará show no Cineteatro São Luiz no dia 23 de julho

A banda carioca Bala Desejo virá a Fortaleza para show no Cineteatro São Luiz. O grupo formado por Dora Morelenbaum, Julia Mestre, Lucas Nunes e Zé Ibarra se apresenta no dia 23 de julho. A informação foi confirmada com exclusividade ao Vida&Arte pela assessoria de imprensa do equipamento.

A venda dos ingressos para o show do Bala Desejo em Fortaleza tem início na próxima terça-feira, 13 de junho, às 13 horas, no site do Sympla e na bilheteria do Cineteatro. Com valores de R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira), os credenciados do Sesc Ceará poderão adquirir os ingressos no valor de R$32.

Bala Desejo em Fortaleza

Quando : 23 de julho



: 23 de julho Onde : Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro)



: Cineteatro São Luiz (rua Major Facundo, 500 - Centro) Quanto : R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira); credenciados Sesc: R$32



: R$30 (meia-entrada) e R$60 (inteira); credenciados Sesc: R$32 Vendas : a partir de 13 de junho no Sympla e na bilheteria física do Cineteatro São Luiz



: a partir de 13 de junho no Sympla e na bilheteria física do Cineteatro São Luiz Instagram: @cineteatrosaoluiz



